HAK lanceert nieuwe gezondheidscampagne

GIESSEN – HAK is een nieuwe campagne gestart waarin het de Nederlandse consumenten wil stimuleren meer groente te eten. Chef-kok Herman den Blijker laat daarvoor in een tv-commercial zien hoe elke maaltijd in het weekmenu eenvoudig blij wordt met groenten en bonen erbij.

“Met een gloednieuwe consumentencampagne neemt HAK het voortouw om ons maatschappelijke groenteconsumptie-probleem op een toegankelijke manier aan te pakken”, aldus de fabrikant.

“Het is super eenvoudig en om blij van te worden”, zegt Nicole Freid, directeur Marketing en Innovatie bij HAK. “Daarom haken we in op de wekelijkse maaltijdroutines van Nederland en laten we zien hoe makkelijk het is om de barrières te slechten die ervoor zorgen dat we regelmatig te weinig (tot geen) groenten eten.”

Toegankelijk

HAK wil met de nieuwe campagne op een toegankelijke manier stimuleren meer groenten te eten. “We willen niet veranderen wat mensen eten en hen niet vertellen dat ze meer groenten en peulvruchten zouden moeten eten. Want het belerende vingertje werkt niet. We zijn daarmee helaas de afgelopen jaren niet veel verder gekomen in Nederland”, aldus Freid.

“De dagelijkse groenteconsumptie blijft schommelen rond de 130/135 gram per dag. Dus wij kiezen voor een luchtige manier met lekkere, gezonde en kleurrijke oplossingen die aansluiten op de bestaande routine van het weekmenu én veel groenten en bonen bevatten. Op deze manier populariseren we het eten van meer groenten en peulvruchten.”

Mexicaans snelst groeiend

De routine van de consument bestaat uit een menu van zes tot tien gerechten die regelmatig gegeten worden, laat HAK weten. Het weekmenu van de Nederlander is de afgelopen jaren wel flink veranderd. Hoewel een AGV maaltijd (Aardappelen Groenten, Vlees) nog in 80 procent van het Hollandse weekmenu te vinden is, zijn Pasta (de nummer 2, met 62 procent) en Salade (nummer drie, met 60 procent) bezig met een opmars.

Opvallend is ook de groei van de Mexicaanse maaltijd of wrap in Nederlands wekelijkse eetpatroon. Vooral bij jonge gezinnen is deze populair. Maar liefst 57 procent van hen eet elke twee weken minimaal één keer Mexicaans, blijkt uit cijfers van No Ties. Mexicaans is dan ook de snelst groeiende maaltijd in de supermarkt, volgens IRI.

Bron: Levensmiddelenkrant