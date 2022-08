HelloFresh boekt recordomzet in tweede kwartaal

BERLIJN – Maaltijdboxleverancier HelloFresh heeft weinig last van de stijgende inflatie. Het bedrijf heeft in het tweede kwartaal van 2022 de hoogste omzet in haar bestaan geboekt, 1,96 miljard euro. Dat is een groei van 16 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het aangepaste operationeel resultaat daalde met 7,5 procent naar 145,9 miljoen euro.

HelloFresh wist haar klantenbestand sinds het tweede kwartaal van 2021 te laten groeien met 4,1 procent naar acht miljoen. Er werden in totaal in het tweede kwartaal van dit jaar bijna 270 miljoen maaltijden bezorgd. De gemiddelde prijs per bestellingen steeg in dezelfde periode met 11 procent.

Inflatie

“We hebben het effect van de inflatie grotendeels getemperd zonder de kosten volledig door te berekenen aan onze klanten. Onze producten blijven aantrekkelijk en concurrerend geprijsd en zorgen voor meerwaarde voor onze klanten”, zegt Dominik Richter, ceo en medeoprichter van HelloFresh.

Volgens Pauwel Wiertsema, ceo van HelloFresh Benelux voorziet het bedrijf in de behoefte van haar klanten door te blijven ontwikkelen in bijvoorbeeld snelle recepten. “Ook werken we steeds meer met seizoensgebonden producten en zijn er in ons aanbod recepten te vinden voor elk moment van de dag”, verklaart Wiertsema de groei. “Omdat we exacte hoeveelheden leveren voor het bereiden van een maaltijd biedt dit voor klanten controle over de uitgaven.”

Bron: Levensmiddelkrant