Klimaatneutrale sinaasappels in Plus-juicers

UTRECHT – De juicer-apparaten van Plus, waarmee klanten zelf verse sinaasappels kunnen persen, zijn voortaan gevuld met klimaatneutraal gecertificeerde sinaasappels. Hierdoor zegt de keten een belangrijke stap te zetten binnen het streven naar een klimaatvriendelijker assortiment.

Sinaasappels worden klimaatneutraal gecertificeerd wanneer de C02-uitstoot in de gehele sinaasappelketen inzichtelijk is en gereduceerd wordt. “Plus zet zich samen met haar ketenpartners in om de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het telen, vervoeren en opslaan van de sinaasappels te minimaliseren”, luidt het persbericht van de supermarkt.

De uitstoot die nog niet kan worden gereduceerd wordt door Plus gecompenseerd door te investeren in het ‘Clean cooking with biogas’-project van het Fair Climate Fund.

Plus verkoopt, volgens eigen zeggen, wekelijks tienduizenden liters vers geperst sinaasappelsap.



Bron: Levensmiddelenkrant