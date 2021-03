Less Carb van Smaakt haalt biologisch naar dieetcategorie

Smaakspecialist brengt unieke lijn: biologisch én 30-80 procent minder koolhydraten

ULVENHOUT – De Smaakspecialist is continu op zoek naar producten die van toegevoegde waarde zijn in het supermarktschap, voor de retailer, de consument én het behoud van onze planeet. Met de Less Carb lijn van Smaakt brengen zij biologisch, verantwoord en duurzaam naar de dieetcategorie. Levensmiddelenkrant spreekt Kim Waninge, brand manager voor de merken Smaakt en Raw Organic Food, over de ontwikkelingen.

Waar staat Smaakt voor als merk?

“Smaakt biedt biologische high essentials voor in de voorraadkast. Daarmee bedoelen we basisproducten die je altijd wel in huis hebt, zoals peulvruchten, sappen, havermout en andere granen. Voorheen was onze hoofdfocus biologisch, maar inmiddels hebben we dat breder gemaakt: we willen gezonde, verantwoorde voeding bieden. Zo zijn onze producten naast biologisch óók vrij van geraffineerde suikers en bieden we nu vanuit de Smaakspecialist ook glutenvrije en koolhydraatbeperkte producten aan. Daar zit dus wel een kleine verschuiving in. Voorheen moest de consument voor dit soort producten vaak naar speciaalzaken of biologische supermarkten, maar onze producten zijn gewoon te vinden in de biologische schappen van de grote supermarktformules. Het is onze missie om biologische voeding toegankelijk te maken voor iedereen.”

De Less Carb lijn past hier dus precies bij?

“Absoluut! We signaleerden dat het koolhydraatarme of koolhydraatbeperkte assortiment dat nu in de winkels ligt, niet biologisch is. Daarom hebben we nu, naast de bestaande biologische lijn, producten ontwikkeld die 30 tot 80 procent minder koolhydraten bevatten dan vergelijkbare producten. Deze producten bevatten dus geen chemische toevoegingen en bestrijdingsmiddelen, zijn wanneer mogelijk plantaardig en volledig vrij van geraffineerde suikers.”

Waarom zetten jullie groot in op deze producten met minder koolhydraten?

“Via onze social mediakanalen hebben we een klein testpanel opgezet. Daaruit bleek dat een grote groep deelnemers verantwoorde, biologische producten binnen de koolhydraatarme categorie mist. De Less Carb lijn is niet ontwikkeld voor crashdiëters. Ons doel met Smaakt Less Carb is dat iedereen op een duurzame en bewuste manier kan afvallen, of gewoon gezonder kan eten. Anderzijds heb je ook een groep mensen die koolhydraatarm of -beperkt moeten eten vanwege gezondheidsredenen, bijvoorbeeld diabetici. De mensen die echt op hun suikerinname moeten letten en dat verantwoord willen doen, kunnen ook heel goed bij ons terecht. Daarmee vullen wij dus echt een gat in de markt.”

Uit welke producten bestaat de Less Carb-lijn?

“We hebben op dit moment 15 producten in het assortiment. Denk daarbij aan verschillende soorten crackers, ontbijtgranen, snackrepen, vezelrijke pasta, pizzadeegmix en proteïnebrood, zowel kant-en-klaar als twee broodmixen waarmee je zelf aan de bak kunt. De bestsellers op dit moment zijn het brood en de crackers, al ligt dat ook aan de opname in de supermarkt. Het is natuurlijk logisch dat als artikelen breder verkrijgbaar zijn, die automatisch harder lopen.”

Komen er op korte termijn ook nieuwe innovaties aan?

“Door het succes van de huidige lijn willen we komende periode uitbreiden naar ongeveer 30 producten. We zijn bijvoorbeeld bezig met American pancakes, verschillende koeken en repen en tortillawraps. Er komt dus echt veel meer aan!”

Waar zijn de producten te vinden?

“De lijn is nu al bij een aantal supermarkten te vinden, zoals Albert Heijn, Jumbo, Coop, Dirk en Deka. Maar daarnaast hebben we ook nog een webshop, foodshop.bio, waar ons volledige assortiment te vinden is.”

Hoe speelt de website in op consumentengemak?

“Biologisch eten, waar onze focus ligt, is natuurlijk heel andere tak van sport dan koolhydraatbeperkt eten. Daarom hebben we er ook voor gekozen om een aparte Less Carb webomgeving te creëren op Smaakt.bio. We hebben hier een diëtist aan verbonden, die informatie kan geven en vragen van consumenten kan beantwoorden. Daarnaast geven we de consument via deze webomgeving informatie over koolhydraatarm en koolhydraatbeperkt eten. Er er is uitleg te vinden over het assortiment en er staan koolhydraatbeperkte recepten op. Dit wordt in de toekomst verder uitgebreid met onder meer een BMI rekentool, zodat de website écht een tool wordt om consumenten te begeleiden bij duurzaam en verantwoord eten en eventueel afvallen. Daarnaast is er een Facebook community opgericht van Less Carb waar deelnemers van de community tips, vragen en recepten met elkaar kunnen uitwisselen. ”

Online zijn jullie dus het complete plaatje. Hoe kunnen retailers jullie producten ook in de supermarkt zo goed mogelijk promoten?

“Consumenten zijn heel bewust bezig met duurzaamheid. Onze producten zijn wanneer mogelijk plantaardig en ook onze folieverpakkingen zijn biobased: recyclebaar en gemaakt van suikerbiet. Dus het is enerzijds gezond voor jezelf, maar ook ondernemers dragen zo bij aan een betere planeet. Door de Less Carb producten in de dieetcategorie te plaatsen, maken we ook op deze plek duurzaamheid toegankelijker.”