Meer groente door intelligent bord Hak

GIESSEN – Hak geeft ouders een helpende hand met een Helpend Bord dat kinderen stimuleert om meer groenten te eten. Zowel ontwerp, vormgeving als kleurstelling moeten helpen om per maaltijd meer groenten binnen te krijgen.

Het bord lijkt op het eerste oog vrij normaal, maar toch is er in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) flink wat wetenschap in gestopt. Zo is het ronde bord gemaakt van keramiek, in de gedachte dat kinderen graag hun ouders spiegelen en – net als papa en mama – van een mooi bord willen eten.

Groter, dieper en witter

Daarnaast maakt het bordt gebruikt van de zogenaamde Delboeuf illusie. Dat houdt in dat het bord groter is dan gemiddeld, waardoor de portie groente op het bord kleiner lijkt. Daarom is er ook gekozen om geen gekleurde rand om het bord te plaatsen: ook daardoor lijkt het bord optisch groter en de hoeveelheid groente relatief kleiner. Dat maakt het makkelijker om er meer van te eten.

Een andere manier waarop het lijkt dat er minder groente op het bord ligt dan in de werkelijkheid, is de verdieping in het bord. In het kuiltje past extra groente, waardoor de hoeveelheid groente toeneemt zonder dat het een grote plek op het bord inneemt. Daarnaast kan de kuil het dichts bij het kind worden geplaatst: volgens wetenschappers van de WUR eten mensen onbewust het meest van wat het dichtst bij hun ligt.

Tot slot hebben de onderzoekers ook met de kleur van het bord gespeeld. Een witte ondergrond zorgt ervoor dat hersenen groente aantrekkelijker vinden. De plek voor groenten is daarom de witste plek van het bord.

Enthousiast

Directeur marketing en innovatie van Hak heeft goede hoop dat ouders het bord zullen omarmen. “We kunnen niet garanderen dat het voor iedereen werkt, maar vrijwel alle gezinnen die het bord bij hun kinderen hebben getest waren positief. Ook de kinderen waren enthousiast, omdat het Helpende Bord eruit ziet als een ‘echt grote mensen bord’. Daarnaast werden de ouders zich bewuster van hoeveel groenten ze eigenlijk moeten opscheppen om aan de voorgeschreven 100 tot 150 gram per dag te komen.”.

Het bord vanaf nu te koop op de webshop van de Bijenkorf, voor een prijs van €12,95.

Bron: Levensmiddelenkrant