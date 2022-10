Mondelez investeert fors meer in duurzame cacao

CHICAGO – Mondolez International gaat de komende acht jaar 600 miljoen dollar extra investeren in haar CoCoa Life programma. Het programma bestaat sinds 2012 en heeft tot doel cacaoboeren in zes cacao producerende landen te ondersteunen in de strijd tegen klimaatverandering, armoede en kinderarbeid. Sinds 2012 heeft het bedrijf al 400 miljoen geïnvesteerd in CoCao Life.