Pauwels Engineering nieuwe eigenaar Lovechock

AMSTERDAM – Chocoladeproducent Lovechock BV heeft haar krachten gebundeld met het Belgische familiebedrijf Pauwels Engineering NV. De fusie heeft als doel om de toekomstvisie van het bedrijf te versterken. Hoewel Pauwels de rauwe chocoladeproducent volledig heeft overgenomen, blijft het Belgische familiebedrijf vertrouwen op de bedrijfsstructuur van Lovechock.

Eerder dit jaar investeerde Pauwels, een holdingmaatschappij van onder andere The Belgian Chocolate Group NV, in een volledig veganistische chocoladeproductiefaciliteit in Kroatië. Door de fusie zal het merk Lovechock allerlei nieuwe producten kunnen produceren. De huidige productievestiging in Heerhugowaard wordt gesloten. Alle Lovechoc-producten zullen voortaan worden vervaardigd in de chocoladefabriek van Pauwels in Kroatië. Het hoofdkantoor van Lovechock blijft gevestigd in Amsterdam.

Groeipotentieel

Adriaan Hoogmartens is aangesteld als nieuwe algemeen directeur van Lovechock en zal, samen met Luc Laureys, operationeel manager van Belgian Gourmet, en Franziska Rosario, marketing manager Lovechock, een sterk team vormen om Lovechock naar een hoger niveau te tillen. “Het team ziet vooral groeipotentieel in de uitgebreide technologische productiemogelijkheden en de ontwikkeling van innovatieve chocoladeproducten”, aldus Lovechock.



Bron: Levensmiddelenkrant