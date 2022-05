Producten A-merken fors duurder: prijzen 10% hoger

DEN HAAG – Dat de boodschappen duurder zijn geworden is bekend, maar de prijzen rijzen inmiddels de pan uit. Het einde van de prijsstijgingen is nog niet in zicht, aldus de Consumentenbond. Die laten weten dat de prijzen van A-merken het afgelopen jaar met 10 procent zijn gestegen. De laatste vier maanden was dat zelfs 6 procent.

De Consumentenbond maakt een vergelijking tussen de prijsstijging van A-merken en huismerkproducten. Unilever komt in het onderzoek niet als beste uit de test, dat met vier merken in de top tien van meest stijgende prijzen staat. Zo zijn de Axe-producten 45 procent duurder, Dove gaat voor 28 procent meer over de toonbank, voor Calvé betalen consumenten 27 procent meer en Robijn heeft een prijsstijging van 27 procent neergezet. Allemaal gebeurde dat het afgelopen jaar. “De prijzen van A-merken zijn het afgelopen jaar met tientallen procenten verhoogd. En daarna worden er fikse kortingen op gegeven in de supermarkt”, schrijft de Consumentenbond.

Huismerken zijn over het algemeen goedkoper dan A-merken, maar ook daar betalen consumenten inmiddels meer voor. De prijzen zijn relatief minder hard omhoog gegaan dan bij A-merken, maar toch is er een stijging van 7 procent de afgelopen jaar. En in de laatste vier maanden was dat 5 procent. De Consumentbond licht er een aantal uit: Jumbo ‘Margarine om in te bakken’ (+47), Dirk ‘Spinazie a la creme’ (+46%) en Coop ‘mayonaise’ (+44%).



AGF

Op de groente- en fruitafdeling zijn de prijzen ook omhoog gegaan, maar liefst 12 procent. En de laatste vier maanden ging dat sneller, toen stegen de prijzen met 6 procent. De Consumentenbond noemt als voorbeeld komkommers (+34%), courgettes (+32%) en peren (+29%). Appels daalden daarentegen juist in prijs.

De verschillen zijn niet alleen te zien over de diverse categorieën. De Consumentenbond ziet dat het ook aan de formules ligt. Zo hanteert Hoogvliet, Picnic en Jumbo prijslijnen, oftewel de prijzen die worden gehanteerd hangen af van de concurrentie in de buurt.

Bron: Levensmiddelenkrant