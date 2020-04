Royal Swinkels in zee met Amerikaanse ‘crafter’

AMSTERDAM/ESCONDIDO – Bier&cO, dat onderdeel is van Royal Swinkels Family Brewers, gaat een samenwerking aan met de Amerikaanse craftbierfabrikant Stone Brewing. Met de overeenkomst kan Stone de distributie in Europa uitbreiden, waarna Bier&cO ook over alle in Amerika gebrouwen bieren beschikt.

“Dit is voor ons absoluut een zeer positieve ontwikkeling”, aldus Greg Koch, medeoprichter en executive chairman van Stone Brewing. “We blijven de Europese markten zeer toegewijd. In Bier&cO hebben wij een partner die onze kernwaarden deelt en wij zien ernaar uit om een grotere variëteit van onze bieren te kunnen aanbieden aan de bierliefhebbers die daar in Europa naar op zoek zijn.”

Verankerd

Stone Brewing kiest naar eigen zeggen voor Bier&cO als partner vanwege de kennis van de Europese markt, de toegang en expertise die Bier&cO heeft in alle marktkanalen en bovenal vanwege de passie voor craft bier, die in het DNA van Bier&cO verankerd zit.

Bas Besselink, general manager marketing & sales van Bier&cO: “We zijn zeer blij dat wij de bieren van Stone Brewing, in Amerika gebrouwen, naar Europa kunnen brengen opdat bierliefhebbers ervan kunnen genieten. Ook zijn wij er trots op dat wij deze samenwerking met Stone kunnen aangaan en gezamenlijk dit iconische merk in Nederland verder kunnen bouwen. Daarbij zullen wij diverse Europese bierdistributeurs van Stone bieren voorzien.”

Metallica

“We beginnen met trots aan een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Stone Brewing in Europa, en zien vol verwachting uit naar de samenwerking met Bier&cO”, aldus Sascha Brand, director of International Markets van Stone Brewing.

“De laatste jaren hebben wij een goede groei gerealiseerd. In 2019 waren onze Europese verkopen 24 procent hoger dan in 2018, een groei die wij in ons gehele portfolio zagen. De samenwerking met Metallica (men brouwde met de bandleden Enter Night Pilsener) was een hoogtepunt voor ons in 2019. Maar we staan nog maar aan het begin van ons Europese avontuur. We zijn ervan overtuigd dat met Bier&cO als sterke lokale partner het volledige potentieel voor Stone in Nederland kunnen bereiken en tegelijkertijd verschillende belangrijke markten in Europa via Bier&cO kunnen bedienen.”

Volledig portfolio

Gezamenlijk zullen Bier&cO en Stone Brewing de bieren beschikbaar maken in 28 Europese landen. Daarbij heeft Bier&cO toegang tot het volledige portfolio van in Amerika gebrouwen Stone bieren, waaronder het vlaggenschipbier Stone IPA, snel groeiende merken zoals Delicious IPA en speciale, soms eenmalige, bieren zoals het pas geïntroduceerde Stone ‘Buenaveza Salt&Lime Lager’.

Bron: Levensmiddelenkrant