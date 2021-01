Saskia Egas Reparaz nieuwe ceo Hema

AMSTERDAM – Saskia Egas Reparaz wordt de nieuwe ceo van Hema en de opvolger van Tjeerd Jegen. Vandaag werd bekend dat de overname van de winkelketen in de eerste week van februari zal worden afgerond en Jegen zegt dit zien als een natuurlijk moment om plaats te maken voor nieuw leiderschap. Ook in de Raad van Commissarissen van Hema vinden een aantal veranderingen plaats.

Parcom en Mississippi Ventures – de investeringsmaatschappijen die Hema in handen hebben – laten weten veel vertrouwen te hebben in Egas Reparaz. Daarnaast spreken zij hun respect en dankbaarheid uit voor de wijze waarop Jegen Hema door onzekere tijden heeft weten te leiden. Jegen is op zijn beurt blij dat Hema in rustiger vaarwater terecht is gekomen. “Hoewel onze winkels op dit moment nog gesloten zijn en de pandemie het dagelijks leven vrijwel stil heeft gelegd, ben ik ervan overtuigd dat we ook hier uit zullen komen. Er staat een nieuw tijdperk voor de deur, waarin ruimte is voor groei en ontwikkeling.”

Egas Reparaz is afkomstig van Ahold Delhaize, waar zij op dit moment ceo van drogisterijketen Etos en lid is van het Europese leadershipteam van Ahold Delhaize. Egas Reparaz wordt breed gewaardeerd om haar verbindende kwaliteiten en klantgerichte, innovatieve aanpak die groei vooropstelt. Zij is ruim twintig jaar werkzaam geweest bij Ahold Delhaize.

Raad van Commissarissen

Pieter Haas zal worden benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Hema. Haas werkte ruim achttien jaar bij MediaMarktSaturn en Metro, waarvan vijf jaar als ceo MediaMarktSaturn. Hij neemt binnen de RvC het stokje over van Wilco Jiskoot die, net als huidig commissaris Ronald van de Vis, als lid van de RvC bij Hema betrokken zal blijven. Namens de nieuwe aandeelhouders treden Ton van Veen (Mississippi Ventures) en Bas Becks (Parcom) toe tot de RvC.

