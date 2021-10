Spa presenteert: vernieuwde Spa Touch

MADE – De mineraalwaterlijn Spa Touch heeft een make-over gekregen. De flessen hebben een nieuwe transparante uitstraling en zijn van 100 procent gerecycled materiaal gemaakt. Hiermee willen ze de volgende boodschap uitdragen: “Water drinken gedurende de dag was nog nooit zo verrassend, gemakkelijk en goed voor je.”

Vanaf 11 oktober trapt de waterproducent de nieuwe campagne af met een tv-commercial, online advertising, sampling, winkelvloeractiviteiten en een influencer campagne, om de consument bewust te maken van de nieuwe route van Spa Touch. Het vernieuwde Spa Touch is vanaf oktober verkrijgbaar bij de supermarkt.

In het schap

Centraal in het nieuwe ontwerp van Spa Touch is de druppel, hét symbool van het pure water van Spa. Op het label worden de twaalf smaken met veel kleur de smaak, kruiden en vruchten van de natuurlijke aroma’s weergegeven. De bruisende en niet-bruisende variant zijn uit elkaar te houden door de doppen, bruisend heeft een rode en niet-bruisend een blauwe dop.

100 procent

“Alles wat Spa te bieden heeft, dankt het aan de natuur”, laten ze in een persbericht weten. Om deze reden doet de fabrikant stappen om duurzaam te ondernemen en de natuur te beschermen. Als eerste in het Spa-assortiment zit Spa Touch in een fles van 100 procent gerecycled materiaal (rPET).

Variatie

Volgens Spa geeft bijna de helft van de Nederlanders (44 procent) aan dat water met een smaakje lekkerder is dan ‘gewoon’ water en 43 procent kiest water met een smaakje als alternatief voor frisdrank. Spa Touch speelt hier op in, door een keuze te zijn voor mensen die graag meer water willen drinken en hierbij een subtiele smaak willen. Spa: “Met een compleet assortiment van maar liefst twaalf verrassende bruisende en niet-bruisende mineraalwaters met een vleugje smaak, is het ideaal variëren gedurende de dag.”

Bron: Levensmiddelenkrant