Transportverpakkingen Coca-Cola nu van gerecycled plastic

ROTTERDAM – Coca-Cola European Partners Nederland kondigde onlangs al aan met alle plastic flessen volledig over te stappen op gerecycled plastic en doet nu hetzelfde met zijn transportverpakkingen van alle drankverpakkingen. Dit moet een besparing opleveren van 600.000 kilo nieuw ‘virgin’ plastic en de CO2 uitstoot van deze verpakkingen terugdringen met 60 procent.

Deze stap vormt onderdeel van de bredere strategie van Coca-Cola in Nederland om alle verpakkingen, van consumentenverpakking tot aan transportverpakking, verder te verduurzamen en bij te dragen aan meer circulaire oplossingen. Recycling en het opnieuw inzetten van gerecycled materiaal spelen daarbij een belangrijke rol, na de vraag hoe verpakkingsmateriaal kan worden verminderd of overbodig worden gemaakt. Enkele transportverpakkingen zijn tegelijkertijd met de overstap naar gerecycled plasticfolie ook dunner gemaakt. De nieuwe transportverpakkingen komen tot stand in nauwe samenwerking met verpakkingsproducent Segers & Balcaen en kunststofrecycler Rymoplast-Morssinkhof.

“Wij zijn heel blij met de samenwerking met onze partners in de keten om meer duurzame oplossingen te realiseren”, aldus Rein de Jong, director customer service & supply chain bij Coca-Cola European Partners Nederland. “De focus ligt vaak op consumentenverpakkingen, want daar zit ook veruit het grootste deel van het plasticverbruik. Deze stap omvat 5 procent van ons plasticverbruik, maar gaat in aantallen over veel verpakkingen, jaarlijks circa 34 miljoen transportverpakkingen. Dit vormt weer een belangrijke stap voorwaarts in onze ambitie op het verminderen en verbeteren van al het plastic dat we gebruiken en ons commitment aan het Plastic Pact”.

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops