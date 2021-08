Van Gilse kristalsuikerverpakking over op suikerbietenpapier

DINTELOORD - Van Gilse gaat vanaf deze zomer de kilopakken kristalsuiker verpakken in papier dat is gemaakt van suikerbietenpulp. Dit papier is een innovatie van Cosun Beet Company en papierproducent Crown Van Gelder. Stapsgewijs worden de toepassingen uitgebreid in het assortiment van Van Gilse.