‘Voorraadkast van Hak is altijd goed gevuld’

(CORONANIEUWS) GIESSEN – Conserven zijn in trek bij alle hamsteraars. De Nederlandse consument heeft haar winkelwagen vol met potten sperziebonen, bruine bonen en rode kool. Fabrikant Hak ziet de verkopen toenemen, maar is goed voorbereid.

Een goede voorbereiding is het halve werk en daar weet groenteleverancier Hak goed mee om te gaan in tijden van het coronavirus. “Wij zien op dit moment behoorlijk verhoogde verkopen. Wij kunnen onze logistiek en transporten naar de distributiecentra van supermarkten opschalen bij een verhoogde vraag”, laat Ron Rutgers, category development manager Hak, namens het bedrijf weten.



Voorraadkast

“We hebben altijd voorraad in deze tijd van het jaar omdat wij onze groenten in het seizoen wecken met hitte waardoor ze houdbaar zijn. Vervolgens worden ze opgeslagen in onze ‘voorraadkast’ om aan de supermarkten te kunnen leveren tot het nieuwe oogstseizoen weer aanbreekt. Hierdoor is onze voorraadkast tussen de Hollandse oogstseizoenen in (waar we nu zitten) altijd goed gevuld. Onder voorbehoud van enkele incidenten leveren we op dit moment onze groenten en peulvruchten aan de supermarkten uit.”

Supermarkten

Hak is zich ervan bewust dat de situatie de komende periode nog verder zal ontwikkelen en volgt om die reden de situatie nauwlettend van dag tot dag en daarmee de effecten op de vraag van hun producten. “We zijn hierover dagelijks in contact met de supermarkten om de belevering van onze groenten goed te laten verlopen.”

Bron: Levensmiddelenkrant