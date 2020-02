Winnaar Innova Klassiek John West: ‘Onze drie strategische pijlers komen samen in dit product’

UTRECHT - Kai Otten, retail category development manager bij John West, is blij met het winnen van de Innova Klassiek. Volgens hem is het concept John West Tonijnmoot MSC een goede combinatie van smaak, kwaliteit en duurzaamheid.

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“Dit zien wij als een bijzondere beloning van het teamwerk en een mooie erkenning voor een duurzaam gevangen kwaliteitsproduct. Wij zijn hier ongelooflijk trots op, omdat het tevens het uithangbord van het assortiment van John West is. Het is daarnaast extra bijzonder omdat onze drie strategische pijlers hier samenkomen: category management, innovatie en duurzaamheid. Een mooi streven voor de volgende innovaties.”

Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

“Duurzaamheid speelt een belangrijke rol binnen onze categorie. Dat dit item nu als klassieker wordt aangemerkt komt door de combinatie van smaak, kwaliteit en duurzaamheid. Niet alleen voldoet de wilde Skipjack Tonijn aan de MSC-eisen, de vis is ook met de hengel gevangen.”

Wat heeft u gedaan om met dit product de eerste vier cruciale jaren te overleven?

“We hebben dit concept over de jaren heen onder de aandacht gebracht in (trade)magazines, tafeldisplays en de Bewuste Visweek.”

In hoeverre is ondersteuning van het product nog steeds noodzakelijk?

“Momenteel wordt dit artikel niet zwaar ondersteund. Bewust niet te extreem via price-offs bijvoorbeeld, want hoe duurzaam is dat? Afgelopen jaar hebben wij voor het tweede jaar op rij de nummer 1-positie verworven op de Dow Jones Sustainability Index. Daarnaast zijn we van de top 30 meest invloedrijke visverwerkers verkozen tot diegene die het meest heeft bijgedragen aan de VN-duurzaamheidsdoelstellingen. Wanneer wij over ons duurzaamheidsprogramma communiceren, staat dit product vaak centraal.”

Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

“Dat zijn twee elementen. In de categorie is er een focus op promo. Daarin hebben wij de verantwoordelijkheid voor de natuur, want we gebruiken uitsluitend wilde vis. Extremere

promoties lijnen niet op tot deze visie en daarnaast merken wij dat het niet altijd de beoogde totaalvolumes genereert. We zetten de promomechanismes steeds meer in voor kwalitatievere doelen uit de marketingmix, waarbij we altijd in het achterhoofd houden dat volgende generaties ook van wilde vis moeten kunnen blijven genieten. Er valt aan de andere kant nog veel te winnen in de categorie vanuit base. Bieden wat de klant wil en de aankoop makkelijker maken. Daarbij moet gezegd dat wij dit met de meeste retailers aan het uitwerken zijn. Een heel interessant traject waarbij er informatie over de klant vanaf twee kanten wordt gecombineerd.”

Inkopersreactie Rene van Boven, ondernemer Jumbo Kapelle:

“In het conservenschap is de tonijnmoot van John West een terechte winnaar. Het verkoopt erg goed, wat aangeeft dat het prima inspeelt op de behoefte van de consument. Het is een product dat makkelijk en op verschillende manieren te gebruiken is bij het bereiden van maaltijden.”

