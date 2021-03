AH breidt vega-assortiment uit met 50 producten

ZAANDAM – Albert Heijn vergroot het vega(n) assortiment naar 160 producten en introduceert onder andere vegan kibbeling, vegan spareribs en een zeewierburger. Daarmee speelt de blauwe formule nog verder in op de wens van consumenten naar vegetarische en veganistische producten.

De verkoop van vleesvervangers steeg de afgelopen vier jaar 50 procent bij Albert Heijn. Ze geven aan dat 55 procent van alle Nederlanders inmiddels flexitariër is en steeds vaker op zoek gaat naar vegetarische producten. Daarom kiest Albert Heijn nu voor een grote stap in het vergroten van haar assortiment.

Vanzelfsprekend

“Van de 160 producten die we nu in totaal hebben, is meer dan 60 procent veganistisch”, vertelt een trotse Constantijn Ninck Blok, directeur vers van Albert Heijn. “Consumenten kiezen steeds vaker voor een alternatief voor vlees of vis. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend om een uitgebreid assortiment in deze categorie te hebben. Dat maakt het kiezen voor vega, vegan en plantaardig eten makkelijk. Ook door recepten in Allerhande en in onze app.”

