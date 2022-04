AH publiceert missieverslag 2021

ZAANDAM - Albert Heijn maakt vandaag het missieverslag van 2021 bekend. Daarin rapporteert de retailer over de voortgang op weg naar een gezonde, sociale en duurzame samenleving en worden de ambities voor 2022 en daarna gepresenteerd.

Naar eigen zeggen zette Albert Heijn grote en kleine stappen om de duurzame missie te realiseren. Zo werd het programma Beter voor Natuur & Boer uitgebreid naar samenwerking met meer dan duizend boeren en telers in de zuivel-, varken-, kip- en groente- en fruitketen, werd overgestapt naar 100% groene windenergie uit Nederland, en is de CO2-uitstoot in eigen winkels teruggedrongen met 92,3% ten opzichte van 2018. De resterende uitstoot wordt in de eigen operatie gecompenseerd door bij te dragen aan VCS-gecertificeerde klimaatprojecten. Vanaf 2022 is de gehele eigen bedrijfsvoering van Albert Heijn – in winkels, logistiek en kantoren - daarmee klimaatneutraal.

Ook zijn sinds begin 2022 alle bananen klimaatneutraal van plantage tot en met de supermarktvloer. Tevens is het doel dat in 2022 alle grootste eigen merkleveranciers voor het eerst hun volledige CO2-voetafdruk in kaart gebracht hebben (inclusief een reductieplan en reductiedoelstellingen); zijn Albert Heijn home shop-centers, distributiecentra en het hoofdkantoor in Zaandam BREEAM gecertificeerd, en is het assortiment vleesvervangers verdubbeld.

2022

In de eerste helft van dit jaar lanceerde Albert Heijn een aantal duurzame initiatieven die hand in hand gaan met gemak voor klanten, waaronder de introductie van AH Verpakkingsvrij in de vernieuwde winkel in Rotterdam en de samenwerking met bol.com en Budbee voor het ophalen en retourneren van pakketten. Samen met Eneco eMobility zorgt de super dat er dit jaar elektrische laadplekken bij winkels in Nederland en België komen. In 2025 zijn dat er minimaal 2.000.

Bron: Levensmiddelenkrant