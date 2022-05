AH versnelt verduurzaming transport in binnensteden

ZAANDAM – Albert Heijn heeft aangegeven zowel de thuisbezorging aan klanten als de bevoorrading van winkels in de binnensteden van de grote steden stiller en schoner te laten worden. De vier grote steden zullen binnen de komende anderhalf jaar 100 procent elektrisch gaan rijden.

Eerst is de binnenstad van Den Haag aan de beurt. Deze zal per eind 2022 volledig elektrisch bevoorraad worden. Datzelfde geldt voor Rotterdam in het eerste kwartaal van 2023 en Utrecht en Amsterdam in de tweede helft van dat jaar. Daarnaast plaatst de formule samen met Eneco eMobility dit jaar 240 laadpalen bij winkels, zodat ook voor klanten elektrisch rijden wordt vergemakkelijkt.

Volledig emissievrij

Om de ambitie enkele jaren eerder dan verplicht te realiseren (vanaf 2030 mogen alleen nog volledig emissievrije bezorgauto’s en vrachtwagens in de binnensteden rijden) breidt Albert Heijn samen met haar vervoerspartners de komende tijd de elektrische vloot uit. Met een goede planning van ritten, laadmomenten en -locaties moet het volgens de grootgrutter lukken de centra van de vier grote binnensteden volledig elektrisch te bevoorraden, zowel de winkels als bij klanten thuis. Tegelijkertijd belooft de retailer per 2024 over te stappen op biobrandstoffen en hernieuwbare diesel, zolang volledig emissievrije bezorging en bevoorrading nog niet overal in Nederland mogelijk is.

Groeiende vraag

Directeur logistiek & keten Constantijn Ninck Blok ziet dat de vraag naar transport groeit, en dat komt volgens hem mede door de populariteit van thuisbezorging. “Tegelijkertijd willen we de uitstoot van CO2 zo snel mogelijk verminderen. We zien het als onze verantwoordelijkheid om hierin snel grote stappen te zetten. Dat lukt alleen door goede samenwerking en het is dan ook fantastisch dat wij dit nu doen samen met onze vervoerspartners in de vier grote binnensteden. En we zijn nog niet klaar, onze ambitie gaat verder: steeds stiller, schoner en natuurlijk gericht op gemak dus met voldoende beschikbaarheid en altijd op tijd, voor onze klanten", aldus Ninck Blok.

Bron: Levensmiddelenkrant