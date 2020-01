Albert Heijn blij met succes verspakketten

“Consumenten worden zich steeds bewuster van het belang van gezond eten en de rol van groenten daarin”

ZAANDAM – Albert Heijn is er trots op het aandeel dat verspakketten hebben op de groeiende consumptie van groenten bij consumenten. “Wij introduceerden als eerste supermarkt verspakketten waarmee je in een handomdraai een vers en gevarieerd gerecht op tafel zet”, zegt AH-woordvoerder Pauline van den Brandhof. Onlangs maakte brancheorganisatie GroentenFruit Huis bekend dat Nederlanders meer groente en fruit kopen dankzij het gemak van voorgesneden producten en verspakketten.

In 2019 namen de verkopen van groenten en fruit toe met 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Consumenten kopen vooral meer pakketten met een recept en de daarvoor benodigde ingrediënten, zoals groenten en fruit. Supermarkten verkochten 40 procent meer van deze verspakketten. Dat blijkt uit een analyse van de brancheorganisatie GroentenFruit Huis.

“Wij zijn heel blij met dit nieuws”, vertelt AH-woordvoerder Pauline van den Brandhof aan De Levensmiddelenkrant. “Afgelopen maandag kwamen onze verspakketten als beste uit de test bij het tv-programma TROS Radar. Albert Heijn vult dagelijks zo’n vijf miljoen borden in Nederland en wil klanten graag helpen bij het maken van een gezondere keuze. Dat doen we met een groot assortiment verse producten, het continu verbeteren van receptuur, met informatie over gezondere keuzes en door inspiratie te bieden.”

Verspakketten zijn in inmiddels bij verschillende formules te vinden, van Lidl tot Jumbo. “Wij introduceerden als eerste supermarkt verspakketten waarmee je in een handomdraai een vers en gevarieerd gerecht op tafel zet”, zegt Van den Brandhof desgevraagd. “In elk van onze verspakketten zitten verschillende verse ingrediënten die samen een heerlijk en gezond gerecht vormen. Je kunt soepen, sauzen, complete maaltijden en bijgerechten maken met behulp van een eenvoudig, bijgesloten recept.”

Van de Brandhof wijst op een trend die al enige tijd in ontwikkeling is bij consumenten. “Consumenten worden zich steeds bewuster van het belang van gezond eten en de rol van groenten daarin. Tegelijkertijd hebben mensen door gebrek aan tijd en inspiratie moeite lekkere, gemakkelijke en gezonde gerechten te maken. Dan zijn de verspakketten en groentegemak-producten een uitkomst.”

De brancheorganisatie heeft eerder laten weten dat consumenten ook bereid zijn meer te betalen voor gemak, als ze daar gezonde voeding voor terugkrijgen. Van den Brandhof ziet verspakketten vooral als een kans om verspilling tegen te gaan met kleinere prijzen. Waar afwijkend gevormde gewassen normaal gesproken worden afgekeurd, krijgen ze in een verspakket een tweede kans. “In de verspakketten kunnen afwijkende maten groente worden verwerkt”, aldus de woordvoerder. “Bijvoorbeeld kleinere paprika’s of pompoenen, die daardoor een lagere prijs hebben.”

Groenten en fruit namen wel in waarde toe. Nederlandse telers produceerden in 2019 alles bij elkaar voor 3,7 miljard euro aan groenten en fruit, 7 procent meer dan een jaar eerder. De waarde van de export was veel groter, namelijk 12 miljard euro. Dat komt doordat groothandels ook veel groenten en fruit importeren en doorverkopen. Duitsland is de grootste afnemer, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en België.

