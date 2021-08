Albert Heijn opent opnieuw in Overstad Alkmaar

ALKMAAR – Albert Heijn opent een filiaal in winkelcentrum Ringers in Overstad, Alkmaar. De winkel wordt gekenmerkt door een groot assortiment, veel verse producten en zelfscankassa’s.

Supermarktmanager Alec de Groot is blij met de inrichting: “De winkel is ruim opgezet en we krijgen ook nog eens het allernieuwste concept van Albert Heijn.” Bij het filiaal komt een parkeerterrein waar klanten gratis kunnen parkeren.

Vertrouwde buurt

Tot 2017 was er al een Albert Heijn in deze buurt, deze sloot echter na tegenvallende klandizie. De Zaanse formule heeft het vertrouwen in deze buurt weer gevonden doordat er de komende periode zo’n duizend woningen worden gebouwd in Overstad, in het gebied direct om het nieuwe filiaal heen. De winkel opent 7 september om 10.00 uur.

Bron: Levensmiddelenkrant