Albert Heijn vergroot vega(n) assortiment

ZAANDAM - Albert Heijn gaat het plantaardig, vegetarisch- en vleesvervangersassortiment volgend jaar verdubbelen. Niet alleen op productniveau, maar ook vanuit de gehele beweging binnen Albert Heijn gaat er meer aandacht uit naar deze snelgroeiende categorie.

De formule speelt in op het toenemend aantal flexitariërs en breidt daarom het assortiment uit om aan de behoeften van de consument te kunnen voldoen. Dit najaar zijn er alvast zeventig nieuwe eigen merk producten in de schappen te vinden voor iedere maaltijd.

Carine Fortanier, unitmanager convenience en vegetarian van Albert Heijn: “Als Albert Heijn willen we de volgende stap zetten, ook op het gebied van duurzaamheid. Naast het feit dat we de klant willen voorzien in de behoefte aan meer vega, vegan en plantaardige producten.” De formule wil met deze ontwikkeling benadrukken dat plantaardig eten, naast de geringe impact op het milieu, ook goed voor de gezondheid is.

Bron: Levensmiddelenkrant