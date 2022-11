Belgische Colruyt Group test onbemande bezorging

LONDERZEEL – Colruyt heeft gisteren voor het eerst een onbemand voertuig de weg op gestuurd voor het afleveren van een bestelling. Na weken van testen op het parkeerterrein van het distributiecentrum in Londerzeel legde het voertuig een vier kilometer lange rit af naar een afhaalpunt van Collect&Go van de supermarktketen. Voor deze rit werd het voertuig op afstand bestuurd.

Het is volgens Colruyt de langste rit op de openbare weg die in België is afgelegd met een onbemand of op afstand bestuurd voertuig. De testen met de Clevon-1, het door het in Estland gevestigde bedrijf Clevon ontwikkelde voertuig, is bedoeld om de technologie te testen.

Bron: Levensmiddelenkrant