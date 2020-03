CBL roept Rutte op tot versoepeling regelgeving

LEIDSCHENDAM – Het CBL roept premier Rutte op de wet tijdelijk te versoepelen op een aantal punten, om zo het coronavirus het hoofd te bieden. ‘Hef de restricties op omtrent rij -, winkel- en venstertijden. Sta nachtlevering toe.’

‘Het is voor iedereen onduidelijk wat er de komende periode gaat gebeuren. Wel is duidelijk dat de voedselvoorziening essentieel is en een vitale sector is. Dit betekent dat supermarkten bevoorraad moeten blijven worden, maar bijvoorbeeld ook dat groothandels in levensmiddelen kunnen blijven opereren. Zij beleveren vaak cruciale onderdelen van onze samenleving zoals zorginstellingen en het leger’, schrijft CBL-voorzitter Bert Roetert.

Nachtlevering

Het CBL wil dat langer doorleveren (bijvoorbeeld ’s nachts) wordt toegestaan, tijdelijk extra personeel makkelijker kan worden ingezet, contant geld mag worden afgewezen in winkels en zelfbedieningsgroothandels maar tijdelijk open blijven voor consumenten. Zijn open brief aan de premier is hier helemaal in te zien.

Roetert: ‘We realiseren ons de belangrijke en vitale rol die supermarkten en groothandels spelen in de voedselvoorziening, ook in deze bijzondere tijd. Wij gaan tot het uiterste om Nederland van voedsel te kunnen voorzien. Wij vragen alle overheidsinstanties hetzelfde te doen: Help ons! Geef vrachtwagens ruim baan. Laat medewerkers werken. Zo dragen de leden van het CBL bij aan het bestrijden van deze crisis.’

Bron: Levensmiddelenkrant