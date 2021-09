CBS: Nederlanders kopen steeds meer duurzaam voedsel in de supermarkt

DEN HAAG – In 2020 gaven consumenten 21 procent meer uit aan duurzaam voedsel dan in 2019, tegenover een toename van bijna 7 procent voor gangbare voeding. Dat blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2020 van Wageningen University & Research en het CBS. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De toename is deels toe te schrijven aan de coronamaatregelen, waardoor consumenten hun uitgaven verschoven van de horeca naar de supermarkt. Daarbovenop kwam de extra omzetgroei van duurzame voeding in supermarkten.

Koffie en thee

De productgroepen die de sterkste stijging in het duurzame supermarktsegment kenden zijn koffie en thee, Tegelijkertijd daalde de totale omzet van duurzame koffie en thee in deze periode met 19 procent, als gevolg van het wegvallen van horecabezoek. De omzetgroei van duurzame koffie en thee in de supermarkten was 34 procent. Consumenten gaven hier 75 procent meer aan uit. Gangbare koffie en thee kenden geen omzetgroei.

Omzetdaling

Ook andere duurzame producten laten een omzetgroei zien van rond de 30 procent. Dat geldt voor aardappelen, groente en fruit, brood, granen, koek en gebak, eieren en zuivelproducten. De omzetgroei van niet-duurzame producten was vaak (veel) lager. Niet-duurzame eieren kenden zelfs een omzetdaling van 27 procent.

Andere stijgers waren duurzame diepvries en kant-en-klaarmaaltijden (53 procent, tegenover een daling van 3 procent voor gangbare maaltijden) en duurzame conserven en diepvriesgroenten en - fruit (56 procent, tegenover 14 procent in de niet-duurzame varianten).

Het enige duurzame product dat een omzetdaling kende was rundvlees, waarvan 13 procent minder werd gekocht dan in 2019.

Bron: Levensmiddelenkrant