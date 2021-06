Coop geeft vers vlees een Beter Leven-keurmerk

VELP – Het verse vlees van Coop heeft binnen twee jaar minimaal één ster van het Beter Leven-keurmerk. Met het keurmerk van de Dierenbescherming wil de formule de keten verder verduurzamen. De ambitie om in 2023 geen vlees zonder keurmerk aan te bieden geldt niet voor gehakt en tartaar, vanwege onvoldoende beschikbaarheid.

Dit is voor de coöperatieve supermarkt niet de eerste stap richting een duurzaam assortiment. Momenteel verkopen 314 Coop-winkels alleen nog eieren met een Beter Leven-keurmerk en bijna alle vleeswaren zijn hier ook van voorzien.

De volgende stap

Jasper de Jong, hoofd category management bij Coop: “De volgende stap is dat één ster van het Beter Leven-keurmerk het minimum is voor het verse vlees bij Coop. Als supermarktorganisatie zijn we ons bewust van onze rol in het verduurzamen van de vleessector in Nederland. Wij zijn zowel enthousiast als trots om deze ambitie uit te spreken en er werk van te maken dit doel in 2023 te realiseren. Samen met onze klanten, leveranciers en voornamelijk Hollandse boeren maken we het verschil voor dierenwelzijn!”

Keurmerk

Het reguliere kippen-, varkens- en rundvlees zal vanaf 2023 het Beter Leven-keurmerk dragen. Dit keurmerk betekent dat dieren meer ruimte, afleiding en mogelijkheden hebben om hun natuurlijke gedrag uit te oefenen. Naast verduurzaming van het vleesassortiment, is Coop ook bezig om plantaardige alternatieven in de schappen te krijgen.

Bron: Levensmiddelenkrant