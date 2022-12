Eerste circulaire Albert Heijn krijgt metamorfose

GOUDA – Albert Heijn gaat haar eerste circulaire vestiging, die in 2018 werd geopend, in een nieuw jasje steken. Het filiaal in Westergouwe, Gouda, wordt namelijk anderhalf keer zo groot.

Dat meldt het AD. De vestiging gaat om deze reden een week dicht. Bij de verbouwing wordt de winkel uitgebreid met 200 vierkante meter, waarbij opnieuw wordt gekozen voor materialen die uit andere winkels komen of her te gebruiken zijn. Dat is namelijk de gedachte achter de circulaire winkel.



Levensduur

Levensmiddelenkrant was er in 2018 bij toen de winkel openging. Anneke de Vries, destijds senior vice-president Real Estate, Construction & Franchise, legde uit hoe we de circulariteit terug zien in de winkel: “De wanden zijn zo gebouwd dat ze te verplaatsen zijn, evenals de meubels. Normaal gesproken worden die aan elkaar gelijmd en gekit, maar nu zit alles aan elkaar geschroefd. Dat is ook een voorbeeld van circulair: de levensduur van een product verlengen.” Daarnaast zijn de stellingen afkomstig uit andere winkels en is er met meerdere vestigingen een poule opgestart om de roulatie in bijvoorbeeld verlichting, plafondbekleding en brandslanghouders mogelijk te maken.

Het filiaal in Westergouwe sluit op 8 januari de deuren en opent deze weer op 16 januari. De winkel zal niet alleen groter worden, maar Albert Heijn plaatst ook meer zelfscankassa’s en maakt het mogelijk om online bestelde boodschappen op te halen en retourneren in een speciaal daarvoor bestemde kluis.