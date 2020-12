FNV stopt cao-onderhandeling supermarkten

UTRECHT – Vakbond FNV stopt met de cao-onderhandeling met supermarkten. Volgens de vakbond hebben supermarktbazen een extreem laag bod neergelegd, waarmee medewerkers er zelfs netto per 1 januari 2021 op achteruit gaan.

Mari Martens, sectorhoofd Handel zegt in overleg te gaan met de achterban over maatregelen. De supermarktketens doen een loonbod dat ver onder het inflatieniveau ligt. Met de bijkomende stijging van de pensioenpremie pakt dit per saldo negatief uit voor het nettoloon ten opzichte van het huidige loon. Martens: “Werkgevers stellen een cao voor van 24 maanden, met ingangsdatum 1 april 2020. Ze bieden een loonsverhoging van 1,5 procent per 1 januari 2021 en een van 2,5 procent per 1 maart 2022, een maand voor het aflopen van de cao. En dat terwijl de omzetten van de supermarkten het afgelopen half jaar gemiddeld met 16 procent zijn gestegen.”

Mondkapjes

Martens vindt het schandalig dat sommige supermarkten het naleven van de verplichting bij hun werknemers neerleggen en geen extra maatregelen nemen om het personeel te beschermen. “De jongens en meisjes in de supermarkten mogen het zelf oplossen. Het is hoog tijd dat deze werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen. Zij hebben de plicht een veilige werkomgeving te creëren voor hun personeel.”

Ze is van mening dat de medewerkers niet gewaardeerd worden: “Waar het om gaat is dat deze werkgevers in deze vitale en financieel zeer gezonde sector hun personeel niet waarderen. De mensen die voor hen deze enorme omzetten mogelijk maken, werken dag in en dag uit door, middenin een coronapandemie. Ze lopen allemaal een verhoogd risico om ziek te worden. Het schijnt deze werkgevers niets te kunnen schelen.”

Bron: Levensmiddelenkrant