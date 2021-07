Frits van Eerd: ‘Volledige focus op de klant is belangrijker dan ooit’

VEGHEL – Jumbo kijkt tevreden terug op het eerste half jaar van 2021. De supermarktketen heeft de focus gelegd op de toegenomen vraag naar online en veilig boodschappen doen in de winkels. De Veghelse formule heeft in deze periode 5,3 procent meer omzet gedraaid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee groeit de consumentenomzet met 268 miljoen euro naar 5,36 miljard euro.

Jumbo verwacht deze omzetgroei vast te houden en daarmee het Nederlandse marktaandeel van 21,8 procent te vergroten. Volgens de formule kiezen klanten steeds meer voor Jumbo, omdat ze consequent vasthouden aan het concept en de toewijding om boodschappen te doen altijd en overal leuker wordt gemaakt. Jumbo verwacht haar omzetgroei te kunnen vasthouden en het Nederlandse marktaandeel van op dit moment 21,8 procent verder te vergroten. De onlineverkopen via Jumbo.com zijn ook in de eerste zeven perioden van dit jaar blijven groeien; de stijging bedraagt ruim 50 procent ten opzichte van de eerste helft 2020. Jumbo constateert dat de winkels en het onlinekanaal steeds meer een versterkend effect op elkaar hebben. Dit komt mede door aanhoudende investeringen in e-fulfilmentcenters en bezorghubs. Van die hubs in of nabij de grote steden telt Jumbo er inmiddels twaalf. Voor het einde van het jaar worden nog 4 nieuwe hubs geopend. Het totale winkelbestand van Jumbo in Nederland is het afgelopen halfjaar beperkt gegroeid en komt uit op 686. Ongeveer 25 Jumbo winkels zijn in deze periode geheel vernieuwd, waardoor ze volgens de Veghelse keten beter aansluiten bij de huidige wensen en behoeften van klanten en meer ruimte bieden voor een verdere uitbreiding van het aanbod.

Veranderingen

De snelle veranderingen in de markt als gevolg van de coronapandemie vallen ook bij Jumbo op. Zij zien de verkopen via online toenemen en erkennen dat er sprake is van een groot aantal nieuwe internationale toetreders voor (flits)bezorging. Frits van Eerd, ceo van Jumbo: “Volledige focus op de klant is nu belangrijker dan ooit. Er is volop dynamiek in de markt, met nieuwe concurrenten en toenemende prijsdruk vanwege schaarste aan grondstoffen. Daarom moet je kritisch naar je businessmodel blijven kijken en indien nodig aanpassingen doorvoeren.”

Bron: Levensmiddelenkrant