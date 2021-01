Grote donaties Vomar aan het Rode Kruis en de Voedselbank

ALKMAAR - Vomar heeft in totaal 136.790 producten kunnen doneren aan de Voedselbank en 54.954 euro aan het Rode Kruis met dank aan klanten.

Zij konden in mei en december 2020 vier weken lang extra boodschappen doen voor de Voedselbank door waardebonnen te laten scannen bij de kassa. Klanten rekenden door het scannen van de waardebon, de prijs van het product bij de kassa af. Daarnaast konden zij in mei ook hun statiegeld doneren. Het opgehaalde bedrag is omgerekend naar producten die gedoneerd konden worden.

Klanten konden daarnaast 20 weken lang hun statiegeld doneren aan het Rode Kruis, is er een tulpen-actie geweest, waarbij er 1 euro per drie bossen door Vomar werd gedoneerd aan het Rode Kruis en is er een soortgelijke actie met Campina zuivel geweest. Met deze acties werd niet alleen de hulpverlening van het Rode Kruis ondersteund, maar ook de tulpenkwekers en melkveehouders die het op dat moment zwaarder hadden. Naast het geldbedrag is er ook een groot aantal producten ingezameld voor voedselpakketten voor mensen die door de Corona-crisis niet meer in hun basisbehoeften konden voorzien.

Bron: Levensmiddelenkrant