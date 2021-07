IRI: ‘Supermarktomzet 2022 daalt met 1,2 procent’

ZALTBOMMEL – IRI verwacht dat de totale supermarktomzet in 2022 met 1,2 procent daalt ten opzichte van dit jaar. Dat blijkt uit een prognose van het onderzoeksbureau. Daarbij zijn ze er vanuit gegaan dat er volgend jaar geen beperkende coronamaatregelen meer van toepassing zijn.

Volgens Rini Emonds, business consultant retail bij IRI, kan er wel nog veel veranderen: “Met name de consumptie buitenshuis, door de volledige opening van de horeca, is een belangrijke factor in deze forecast. Er zijn echter nog veel onzekerheden over de wijze waarop corona zich verder zal ontwikkelen en wat de uiteindelijke effecten zijn van de maatregelen zoals vaccinatie. Als er in 2022 wederom coronamaatregelen noodzakelijk zijn, zoals we deze het afgelopen jaar hebben meegemaakt, dan is een lichte groei van supermarktomzet in 2022 wel mogelijk”.

Dit jaar

Voor dit jaar verwacht IRI dat de supermarktgroei over het hele jaar 2021 uit zal komen op 1,5 procent. Dit als 52 weken van 2021 worden vergeleken met 52 weken van 2020. Op basis van het volledige jaar 2020 met daarin 53 weken is de prognose voor 2021 een daling van 0,6 procent. De groei van de omzet in 2021 is vooral te danken aan de maanden januari en februari. In die maanden lag de omzetgroei van de supermarkten nog boven de 10 procent, omdat er een jaar eerder nog geen sprake was van COVID-19. Van maart tot juni dit jaar zijn de groeicijfers afgenomen tot 2 procent. In de komende vakantieperiode verwacht IRI dat de omzetten onder die van vorig jaar komen te liggen. Vorig jaar gingen Nederlanders massaal in eigen land op vakantie en in combinatie met tropische temperaturen leverde dit hoge supermarktomzetten op. Dit jaar hebben weer meer Nederlanders een vakantie in het buitenland geboekt en zal de vakantiedrukte in eigen land naar verwachting toch wat minder zijn, ondanks de nu weer oplopende besmettingen, meldt IRI. Na de vakantieperiode verwacht het onderzoeksbureau dat de omzet in lijn zal komen te liggen met vorig jaar, mits er geen strenge coronamaatregelen gaan gelden. Dat alles opgeteld leidt tot de geprognotiseerde groei van 1,5 procent op basis van het hele jaar 2021.

Bron: Levensmiddelenkrant