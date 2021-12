Jonas Linders stapt in familiebedrijf

NIEUW-BERGEN – Jan Linders heeft een nieuwe manager Strategie & Business Development aangewezen. Jonas Linders start op 3 januari bij de supermarktketen.

Linders heeft in de afgelopen jaren werkervaring opgedaan als investment manager bij private equity fonds Active Capital Company, als zelfstandig ondernemer en als internationaal Strategy & Business Development manager bij Action. Linders gaat nu aan de slag binnen het familiebedrijf dat bijna zestig jaar geleden werd opgericht door zijn opa. Linders: “Ik kijk er erg naar uit om aan boord te stappen en ook in de dagelijkse bedrijfsvoering echt onderdeel te worden van ons familiebedrijf. Er staat een prachtige en solide organisatie waarbij het de uitdaging is om in de enorm uitdagende markt het aanwezige potentieel nog verder te ontwikkelen. Ik ben trots om daar als derde generatie aan te gaan bijdragen.”



Ontwikkeling

Linders sluit zich in deze nieuwe rol binnen Jan Linders aan bij zijn zus Ruth (34), die sinds enkele jaren in het familiebedrijf werkzaam is en momenteel de functie van unit manager Vers vervult. Zijn vader Leo Linders is, na in 2020 het stokje als algemeen directeur te hebben overgedragen aan Ferry Moolenschot, lid van de Raad van Commissarissen. Jonas zal rechtstreeks aan Ferry Moolenschot gaan rapporteren. Moolenschot reageert op de benoeming van Linders: “De afgelopen jaren heeft Jonas vanuit zijn mede-aandeelhouderschap laten zien dat hij zijn bijdrage kan en wil leveren aan de toekomst van ons mooie familiebedrijf. Jonas heeft in die jaren een hele mooie ontwikkeling doorgemaakt en ook ervaring in andere organisaties opgedaan. Ik ben dan ook erg blij dat hij ons team komt versterken. Zijn drive en visie op het borgen van de continuïteit van Jan Linders als zelfstandig supermarktbedrijf en zijn ervaring met bedrijfsoptimalisatie en strategie bieden een waardevolle aanvulling. Ik kijk er enorm naar uit om intensiever met hem te gaan samenwerken om het bedrijf verder te laten groeien en ontwikkelen.”

Bron: Levensmiddelenkrant