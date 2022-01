Jumbo en Gorillas gaan samenwerken

VEGHEL – Jumbo en flitsbezorger Gorillas hebben overeenstemming bereikt over een partnership die gericht is op de snelgroeiende markt voor het bezorgen van online bestelde boodschappen. De twee partijen zijn ervan overtuigd dat ze profiteren van elkaars expertise en de eigen marktpositie daarmee versterken. “Nieuwe toetreders zoals Gorillas brengen veel innovatiekracht mee en dat houdt ons scherp”, aldus Frits van Eerd, ceo van Jumbo.

De samenwerking voor de lange termijn gaat nog dit kwartaal van start en zal snel worden opgeschaald. Van Eerd: “We merken dat onlineklanten in de grote steden op bepaalde momenten behoefte hebben aan het razendsnel thuisbezorgd krijgen van hun boodschappen. De wensen van de klant staan bij Jumbo altijd centraal en daarom bewegen we graag mee met veranderingen in de markt. We willen er altijd en overal zijn voor onze klanten. Net zoals Jumbo, staat Gorillas voor een hoog serviceniveau en onderscheidt het zich door een klantgerichte benadering. Door deze samenwerking kunnen we onze service weer verder uitbreiden en vergroten we de keuzemogelijkheden voor onze online klanten.”

Assortiment

In het kader van de overeenkomst levert Jumbo een groot deel van haar assortiment aan Gorillas, waaronder verschillende A-merk-, Jumbo Huismerk-, biologische en exclusieve La Place producten. Daarnaast krijgen online klanten van Jumbo in stedelijke gebieden de mogelijkheid om via Gorillas binnen enkele minuten hun aankopen te laten bezorgen. Gorillas is op dit moment al actief in elf Nederlandse steden en twee Belgische steden. In beide landen gaat het bedrijf verder uitbreiden in 2022. Kağan Sümer, oprichter en ceo van Gorillas: “Deze samenwerking zal ongekende waarde opleveren voor de klanten van Jumbo en Gorillas. Ik ben ervan overtuigd dat we veel kunnen leren van elkaars sterke punten en ik kijk er enorm naar uit om samen een sneller en kwalitatief beter aanbod van boodschappen voor consumenten in Nederland en België te realiseren."

Bron: Levensmiddelenkrant