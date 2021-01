Jumbo en Vermaat slaan handen ineen voor La Place

VEGHEL - Jumbo Groep Holding en horeca-en cateringspecialist Vermaat Groep gaan een strategische samenwerking aan voor de exploitatie van 44 La Place restaurants.

Beide partijen gaan nauw samenwerken om het La Place restaurantconcept verder door ontwikkelen. Jumbo blijft eigenaar van het La Place merk, zes eigen restaurants, vier stationslocaties en de (inter)nationale franchiserelaties. Vermaat neemt de medewerkers, de activa en exploitatie van de overige 44 La Place restaurants van Jumbo over. Op deze manier kan Jumbo zich richten op de uitbreidingsplannen van gemaksformule La Place Express en de uitrol van La Place producten binnen Jumbo Supermarkten. Vermaat kan met de strategische samenwerking haar marktpositie versterken.

Goedkeuring

Voordat de samenwerking van start kan gaan moeten de voorgelegde plannen eerst goedgekeurd worden door de COR van Jumbo en de OR van La Place; de OR van Vermaat heeft al positief advies uitgebracht. Zodra dit akkoord is en na goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt zal de samenwerking per 1 april 2021 van start gaan. Alle 44 La Place restaurants worden vanaf dat moment overgedragen aan Vermaat. De circa 1300 medewerkers van deze restaurants zullen de overstap naar Vermaat maken en behouden hun huidige arbeidsvoorwaarden. Daarnaast gaat een deel van de medewerkers op het La Place Servicekantoor over naar Vermaat.

Reacties

Colette Cloosterman-van Eerd, cco van Jumbo, ziet door de samenwerking een rooskleurige toekomst voor La Place in Nederland. “In het uitzonderlijke jaar 2020, waarin we onze restaurants voor een groot deel gesloten moesten houden, hebben we op verschillende fronten gekeken naar verbeteringen en vernieuwingen waarmee we sterker uit de coronacrisis kunnen komen. Niet alleen zijn we gekomen met aanpassingen van ons restaurantconcept die beter aansluiten bij deze tijd. Ook hebben we mogelijke samenwerkingsverbanden onderzocht die de restaurants operationeel kunnen versterken. De voorgenomen strategische samenwerking met Vermaat beschouwen we als een schot in de roos voor een gezonde en succesvolle toekomst.”

Ook Rick Zeelen, ceo Vermaat Groep, is blij met de nieuwe samenwerking: “De lange termijn strategie die we hebben ingezet, is om sterk te groeien in binnen en buitenland. De coronaperiode is niet gemakkelijk geweest voor Vermaat en onze medewerkers, maar we hebben dit lange termijn doel nooit uit het oog verloren. We zijn blijven door investeren in nieuwe concepten en nieuwe markten. Zo maken al een tijdje twee La Place restaurants (Designer Outlet Roosendaal & Eindhoven Airport) deel uit van het aanbod van Vermaat. De verbreding van de samenwerking met Jumbo en La Place is hierop een logisch vervolg dat perfect past in onze strategie.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops