Jumbo krijg het predicaat Koninklijk

VEGHEL – Jumbo heeft vanwege haar 100-jarige jubileum het recht gekregen van koning Willem-Alexander om het predicaat Koninklijk te voeren. Vanaf nu gaat de holding door het leven als Koninklijke Jumbo Food Groep.

De familie Van Eerd kreeg het nieuws te horen tijdens de jubileumviering in het bijzijn van een aantal leveranciers, ondernemers, medewerkers en overige relaties. Karel van Eerd en zijn kinderen Colette, Frits en Monique kregen de bijbehorende oorkonde namens de Koning uitgereikt door mr. Ina Adema, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, en burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad, de gemeente waartoe Veghel behoort.

Bekroning

Frits van Eerd, ceo van Jumbo: “Dit is een mijlpaal waar we ongelofelijk trots op zijn. We beschouwen deze titel als een brede erkenning voor de inspanningen die we leveren om boodschappen doen elke dag leuker te maken. Dat doen we met enorm veel passie, samen met de Jumbo ondernemers, onze partners en leveranciers, én natuurlijk onze 100.000 medewerkers. Het predicaat Koninklijk straalt af op de geweldige inzet van al deze mensen. Én niet te vergeten op onze miljoenen trouwe klanten, voor wie wij steeds een extra stap blijven zetten. Als Koninklijke Jumbo Food Groep blijven we dat doen, óók de komende honderd jaar.”

Geschiedenis

Ondernemersfamilie Van Eerd startte op 3 oktober 1921 een groothandel in levensmiddelen. In de jaren 60 kwamen de eerste supermarkten. De eerste Jumbo-winkel opende in ’s-Hertogenbosch vanuit de overtuiging dat boodschappen doen leuk kan zijn. Mede door overnames van Super de Boer, C1000, La Place, Emté en Agrimarkt is het bedrijf de afgelopen jaren flink gegroeid en verwelkomen ze wekelijks ruim tien miljoen klanten.

Bron: Levensmiddelenkrant