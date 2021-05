Lidl trapt Fluoranje EK campagne af

HUIZEN – Met het Europees Kampioenschap in het vizier lanceert Lidl een nieuwe spaaractie. Door het sparen van zegels krijgt de klant korting op Fluoranje kleding.

De kledingstukken zijn geïnspireerd op de fluorescerende ‘actie’ stickers van de supermarkt. Met het sparen van zegels kunnen bezoekers sparen voor korting op verschillende kledingstukken en accessoires. Bij iedere tien euro krijg wordt één zegel gespaard, met acht zegels is de kaart vol.

Bekend gezicht

Oud-voetballer Rafael van der Vaart is het gezicht van de campagne, en hij is voetballend in oranje outfit te zien in de tv-commercial en in de folders. Met de slogan ‘Kom in actie en spaar voor een Fluroanje EK-ouftit’ worden de klanten aangespoord zich oranje uit te dossen voor het EK. Naast de felle kledingstukken heeft de discounter ook oranje voedselspecialiteiten aan het assortiment toegevoegd, net als oranje toiletpapier.

Kledinglijn

Marlous van Laar, marketing manager bij de organisatie, is verantwoordelijk voor de campagne en benadrukt de toegankelijkheid: “De spaaractie is lekker laagdrempelig. Je hebt al vanaf vier euro een complete outfit waarmee je oranjer dan oranje bent.” Vorig jaar bracht de keten een exclusieve Lidl-cultlijn uit. Shirts en sokken met het Lidl-logo werden volgens de organisatie enthousiast ontvangen.

Winactie

Naast acties in de winkel, wordt de Fluoranje campagne op social media voortgezet. Zo worden de verhalen van twee supporters gevolgd, en aan de hand van polls worden de opvattingen van Nederlanders over verschillende EK-thema’s getoetst. Tot slot is een Fluoranje BMW te winnen in de Lidl Plus app.

Bron: Levensmiddelenkrant