Lidl Eindhoven mooiste supermarkt van Nederland

EINDHOVEN - Tijdens het Supermarktvastgoedcongres is Lidl aan de Urkhovenseweg vandaag uitgeroepen tot mooiste supermarkt van Nederland. Het congres vond in digitale vorm plaats vanwege de coronamaatregelen.

Het jaarlijkse congres wordt georganiseerd door het platform Supermarkt en Ruimte. Lidl is gekozen uit negentien inzendingen namens negen supermarktformules. Het betreft supermarkten die niet eerder dan 2019 zijn opgeleverd. Lidl behoorde met twee filialen tot de vijf genomineerden.

Het filiaal is gevestigd in een cultuurhistorisch waardevol gebouw met een lange historie. ’t Karregat, zoals het gebouw heet, is een voorbeeld van de stedenbouwkunde en architectuur in de vroege jaren ’70. In 2018 heeft Lidl het bestaande filiaal aangepast om zo in de bijzondere architectuur van ’t Karregat te passen. De jury zegt onder de indruk te zijn van deze vorm van duurzaamheid waarbij de tijdsgeest van de vroege jaren ’70 is geïntegreerd in de eisen die nu aan een supermarkt gesteld worden. Volgens de jury heeft Lidl hiermee laten zien dat ondernemerszin en het streven naar duurzaamheid samen kunnen gaan met monumentenzorg.

Duurzaamheid

Het filiaal heeft het hoogst haalbare energielabel en kenmerkt zich door vele milieuvriendelijke en energiezuinige aspecten. Het filiaal telt 460 zonnepanelen en is volledig verlicht met LED. Dit levert veel energiebesparing op. Het filiaal is aardgasvrij, er is constante monitoring op het energieverbruik en alle medewerkers krijgen scholing om energiebewust te werken. Ook wordt al het afval gescheiden.

Bron: Levensmiddelenkrant