Meerdere distributiecentra supermarkten geblokkeerd door protesterende boeren

De acties van de boeren zijn in volle gang: meerdere dc's in Nederland geblokkeerd. (Foto: Remco Commandeur)

Vrachtwagens staan in de rij om Jumbo-dc in Woerden te beleveren. (Foto: Remco Commandeur)

(UPDATE) NIEUWVEEN – Ze hadden het al aangekondigd, maar de acties zijn vanmorgen vroeg begonnen: protesterende boeren hebben diverse distributiecentra van supermarkten in Nederland geblokkeerd. Het gaat onder andere om locaties van Jumbo, Albert Heijn, Lidl en Aldi.

Vanmorgen vroeg kwamen de eerste boeren aan bij een dc van Jumbo in Beilen (Drenthe). Daar zijn betonnen afzettingen geplaatst, zodat vrachtwagens er niet door kunnen. Ook de toegang tot een locatie van Aldi in Drachten en Lidl in Heerenveen is geblokkeerd. In Zaanstad en Zwolle zijn twee dc’s van Albert Heijn slachtoffer geworden van de acties, evenals de locaties van Boni en Arla in Nijkerk. In het Brabantse Veghel moest de ME al vroeg ingrijpen: Boeren blokkeerden met hun trekkers de rijbaan voor het Jumbo-distributiecentrum. De ME gaf hen 20 minuten de tijd om te vertrekken. De boeren hebben zich verplaatst naar de hoofdingang van het dc.

Update: Het CBL roept protesterende boeren op per direct de blokkades van distributiecentra op te heffen. De brancheorganisatie stelt verder: 'Blokkades van distributiecentra duperen de burgers van Nederland. Supermarkten doen er alles aan de winkels bevoorraad te houden. Maar wanneer dergelijke blokkades langer aanhouden, kan dit echter betekenen dat de dagelijkse boodschappen niet meer gedaan kunnen worden. Naast de belemmering van de bevoorrading van winkels, kunnen ook leveranciers het voedsel niet aanleveren. Vooral dagverse producten moeten hier mogelijk door vernietigd worden. Dit levert bovendien onnodige voedselverspilling op. Distributiecentra kunnen naast supermarkten ook ziekenhuizen, zorgcentra en andere vitale dienstverlening beleveren. Daarbij komt nog dat blokkades de bedrijven miljoenen euro’s aan schade opleveren.' Het CBL benadrukt nogmaals geen partij te zijn in het conflict dat de boeren hebben met de overheid over stikstof en 'doet een dringend beroep op justitie en politie om stevig in te grijpen en blokkades op te heffen'. De organisatie beraadt zich op vervolgstappen.

Update: Albert Heijn heeft de bezorging van boodschappen in Oosterhout en Utrecht moeten blokkeren, vanwege de blokkades aldaar. Ook in Zwolle en Geldermalsen worden de dc's van Albert Heijn Geblokkeerd. Pauline van den Brandhof, woordvoerder van Albert Heijn zegt tegen Levensmiddelenkrant het volgende: "Wij vinden het vervelend dat onze klanten hinder ondervinden. Van onze kant hebben wij er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we de mooie producten – en zeker ook die van onze boeren en telers - in de schappen voor onze klanten beschikbaar houden. We begrijpen dat de stikstofplannen van de overheid grote impact kunnen hebben op de boerenbedrijven in Nederland. Wij vinden het vervelend dat deze blokkades nu plaatsvinden. Wij hopen dat partijen weer met elkaar om tafel gaan en tot werkbare afspraken kunnen komen."

Verdere updates volgen nog.

Bron: Levensmiddelenkrant