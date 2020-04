Nieuwe ceo voor Gall&Gall

ZAANDAM – Pieter Saman (42) wordt per 1 juli 2020 de nieuwe ceo van Gall & Gall. Hij volgt hiermee Frances Franken op die is gestart als chief digital officer bij Ahold Delhaize Europe & Indonesia.

Saman is afkomstig van buitenwinkelketen Bever, waar hij sinds 2016 aan het roer staat. Hij is sinds 2012 betrokken bij Bever. In zijn eerste rol was hij verantwoordelijk voor marketing, e-commerce en omnichannel management. Zo was hij onder meer de drijvende kracht achter de opbouw van het online kanaal en de succesvolle herpositionering van Bever.

In 2016 volgde zijn benoeming tot ceo en gaf hij leiding aan de transformatie van Bever. Hij trad bovendien toe tot de Board van de AS Adventure Group, moederbedrijf van Bever, en speelde een rol bij de integratie van de groep.

Retailmarkt

Saman: "Gall & Gall is een aansprekend Nederlands merk in een snel veranderende retailmarkt. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op, vaak gedreven door technologie. Om klanten goed te kunnen blijven bedienen, is het belangrijk om continue te blijven ontwikkelen en kansen te benutten die de huidige markt biedt."

Bron: Levensmiddelenkrant