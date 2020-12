ING: Omzet supermarkten daalt met 2 procent in 2021

NIEUWVEEN – Corona heeft dit jaar een flinke boost gegeven aan de omzet van supermarkten en speciaalzaken. Uit een rapport van ING blijkt dat de omzet volgend jaar naar verwachting met respectievelijk twee en drie procent afneemt.

Supermarkten zagen de omzet dit jaar met 8 procent stijgen, waar speciaalzaken een groei van 7 procent noteerde. Volgens ING hangt ongeveer 5 tot 6 procentpunt van deze groei n samen met de corona-uitbraak. Dit effect zal ook in de eerste maanden van volgend jaar nog te zien zijn. Over heel 2021 krimpt de omzet naar verwachting van ING echter licht. Januari en februari wegen namelijk voor de jaaromzet relatief wat minder zwaar. Ook lijkt de ‘horeca-omzet’ daarna geleidelijk terug te schuiven. ING geeft wel aan dat hoe langer het versoepelen van coronamaatregelen op zich laat wachten, hoe langer supermarkten en speciaalzaken bovengemiddelde omzetten draaien en hoe kleiner de krimp in 2021 uitvalt.

Minder vaak naar de supermarkt en meer online

Consumenten maken tijdens corona minder boodschappentrips, maar besteden wel meer per bezoek. Sinds maart zijn de gemiddelde pinbedragen tussen de 15 en 20 procent hoger. Naar verwachting zal dit in ieder geval in de eerste helft van 2021 aanhouden. Daarnaast is het online aandeel bij supermarkten fors gegroeid. De online-omzet in 2020 ligt naar schatting tussen de 5 en 6 procent. Volgens ING had de jaar-op-jaar groei, die naar schatting +50 procent is in 2020, nog hoger kunnen zijn als er meer capaciteit was geweest. Het naar voren halen van de al eerder geplande e-commerce investeringen bij Albert Heijn, Jumbo en Picnic bleek dus niet voldoende te zijn om een gebrek aan capaciteit te voorkomen. Voor 2021 staan dan ook nieuwe investeringen in distributiecentra, transportmiddelen en IT-infrastructuur gepland.

Locatie van belang voor speciaalzaken

Bakkers, slagers, groentezaken en andere specialisten realiseren in de tweede helft van 2020 een omzetgroei van 9 procent. Wanneer de horeca de deuren weer mag openen zal deze groei volgens ING wel weer afnemen. Speciaalzaken rondom kantoorlocaties en toeristische plekken zagen de bezoekersstromen echter afnemen. Of er bij individuele bedrijven eind 2021 een min of een plus in de boeken staat hangt dan ook voor een groot deel ook af van de locatie.

Bron: ING / Levensmiddelenkrant