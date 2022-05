Oud-Deen directeur naar Poiesz

SNEEK – Poiesz heeft Leendert van Eck aangewezen als de nieuwe commercieel directeur van het bedrijf. Van Eck was eerder actief als algemeen directeur bij het inmiddels overgenomen Deen. Daarnaast is hij werkzaam geweest bij DekaMarkt, Marktkauf en Unigro.

"Ik ben heel erg blij met en trots op het gegeven dat ik weer mag werken voor een prachtig en rechtgeaard familiebedrijf zoals Poiesz Supermarkten dat is! Sinds het eerste gesprek is het enthousiasme om in het Noorden van Nederland aan het werk te gaan alleen maar verder gegroeid en ik bruis van energie om er samen met alle medewerkers een groot succes van te maken.", aldus Van Eck, die 30 mei in dienst treedt bij Poiesz. De nieuwe commercieel directeur wordt verantwoordelijk voor de commercie, marketing en communicatie, de supply chain en de operatie. Algemeen directeur Piet Smit kijkt uit naar de komst van Van Eck. "In Leendert zie ik de beoogde en gewenste commerciële en operationele roerganger die in staat is om Poiesz Supermarkten op alle fronten weer verder te brengen. De afgelopen jaren hebben we vele successen geboekt en stappen gezet, maar natuurlijk willen we te allen tijde onszelf blijven ontwikkelen om zo de continuïteit van ons prachtige bedrijf te borgen. Daarom is de komst van Leendert van Eck heel belangrijk!.”

Bron: Levensmiddelenkrant