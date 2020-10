Picnic retourneert nu pakketten in meer steden

AMSTERDAM – De online supermarkt gaat het ophalen van pakketten van DHL versneld uitrollen over al zijn bezorggebieden. In de zomer was Picnic al begonnen met het retourneren van pakketten van webwinkels. Medeoprichter van Picnic Michiel Muller: “We hebben tijdens onze samenwerking veel positieve reacties gehad, dus deze service maken we graag overal beschikbaar.”

De samenwerking tussen Picnic en DHL begon in juni in Utrecht, Gouda en Zoetermeer. Al snel werd dit uitgebreid naar verschillende nieuwe bezorggebieden van Picnic, omdat de pilot een succes bleek, zegt Muller. “Klanten blijken het erg fijn te vinden als ze zo veel mogelijk huishoudelijk verkeer in één keer kunnen regelen. Het neemt hun ongemak en omslachtigheid uit handen. Zij hoeven niet meer naar een drukke supermarkt of een servicepunt om hun retourpakket in te leveren. In plaats daarvan geven ze het mee aan onze bezorgers.”

De service wordt nu nog verder uitgebreid totdat retourneren uiteindelijk mogelijk is in alle bezorggebieden van Picnic. “Het is eigenlijk heel logisch dat we onze brengservice met een ophaaldienst combineren. Dat deed de melkboer vroeger en nu is die behoefte opnieuw ontstaan”, legt Muller uit. “Onze klanten gaan liever niet onnodig de deur uit op zoek naar een afleverpunt. Onze bezorgers nemen daarentegen gemakkelijk een paar pakketten mee. Daar is volgens de terugkoppeling van onze klanten behoefte aan.”

Uitbreiding haal- en brengservice

Deze stap is een verdere uitbreiding van de aanvullende logistieke diensten die Picnic levert. Het bedrijf neemt tegenwoordig ook lege batterijen en Nespresso-capsules van zijn klanten mee terug. “Zowel Picnic als DHL richt de bezorgroutes hiermee nog slimmer in, met minder CO 2 -uitstoot tot gevolg”, aldus Muller. Iets waar gemeentes blij mee zijn, omdat het ‘bijdraagt aan het verduurzamen van de stadsdistributie’.

Voor de retourzendingen kunnen consumenten hun pakket met retourlabel van de juiste webwinkel aan de bezorger meegeven. Daarnaast kunnen consumenten ook overige DHL-pakketten aan de Picnic-bezorger overdragen. Deze neemt ze mee terug en DHL bezorgt de pakketten uiteindelijk. In een later stadium wil Picnic ook het bezorgen van pakketjes aanbieden, zo stelt Muller: “Als je dan bijvoorbeeld schoenen bij een webshop hebt gekocht, krijg je die meteen mee met je boodschappen.”

Bron: Levensmiddelenkrant