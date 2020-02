Plus: ‘Constant zoeken naar juiste balans op gebaksafdeling’

Plus verduurzaamt verpakkingen op de bakkersafdeling

UTRECHT - De verpakkingen van de verse gebaksproducten van Plus zijn sinds begin dit jaar verduurzaamd. Het maakt deel uit van de richting die de supermarktketen voor zijn verpakkingsbeleid is ingeslagen.

Levensmiddelenkrant spreekt over de nieuwste ontwikkeling in dat beleid met Elsbeth van Dam, manager innovatie, kwaliteit en verpakkingen, en met Marco van Geel, category manager brood en gebak bij Plus. Plasticreductie Van Dam vertelt dat Plus sinds 2018 een verpakkingsbeleid hanteert waarbij alle huismerkproducten onder de loep worden genomen. Daarbij kijkt de keten naar drie pijlers: er moet zo minimaal mogelijk verpakt worden, waar mogelijk met hernieuwbaar materiaal en de verpakkingen moeten recyclebaar zijn.

Een grote stap in het verpakkingsbeleid is het verwijderen van al het met carbon black gekleurde zwarte plastic uit de verpakkingen. Dit materiaal werd niet herkend door de sorteermachines en is daardoor moeilijk recyclebaar. Andere voorbeelden van vorig jaar doorgevoerde aanpassingen zijn kleinere verpakkingen voor vleeswaren; daarmee wordt een kleine 40 ton aan plastic bespaard.

Daarnaast worden snoepgroenten in stazakken in plaats van emmers verpakt, wat zo’n 25 ton aan plasticbesparing oplevert. Sinds week 2 van dit jaar zijn de plastic verpakkingen van de verspakketten omgeruild voor een kartonnen bak en dat leidt tot een plasticreductie van 30 ton. De meest recente afdeling waarbij de verpakkingen tegen het licht zijn gehouden, is de gebaksafdeling. Daar werd gezocht naar een juiste balans van duurzaamheid, hanteerbaarheid voor de klant en commerciële attractiviteit. Een proces waar het volgens Van Geel de kunst is om de juiste balans te vinden tussen verschillende aspecten.

Spanningsveld

Van Geel: “Er zit een spanningsveld tussen de productie en de commerciële aantrekkelijkheid en hanteerbaarheid voor de klant. Voor ons is het belangrijk dat een product makkelijk mee naar huis te nemen is. Een slagroomtaart moet je bijvoorbeeld ook achter op de fiets kunnen vervoeren, zonder dat hij verschuift. Daarnaast moet de klant het product ook aantrekkelijk vinden en daar speelt de verpakking een grote rol bij. Het was een heel proces om de juiste balans daarin te vinden, maar we hebben die gevonden.” Die balans zoekt Plus niet alleen, maar samen met haar leveranciers om tot de juiste stappen voor een duurzame(re) verpakking te komen. Volgens Van Geel is het belangrijk om de kennis en kunde aan dezelfde tafel te krijgen.

“Waar Plus verstand heeft van commercialiteit en aantrekkelijkheid van de producten, hebben de leveranciers veel verstand van de productie.” Daarbij kijkt men wat er mogelijk is op de productielijnen en tegen welke prijs. Om samen tot een goed resultaat te komen heeft Plus een briefing voor gebaks- én verpakkingsleveranciers gemaakt. Daarin geeft de supermarktketen haar commerciële en duurzaamheidswensen aan.

In diezelfde briefing werd aan de leveranciers gevraagd naar hun productiewensen en hierdoor kon men de cirkel in de productieketen rondmaken. Na dat traject combineerde Plus alle informatie en maakte daar één document van. Vanuit die samengevoegde informatie konden de verpakkingsleveranciers een voorstel doen. “Zo konden we met onze partners vanuit een heel breed spectrum inzoomen naar de verpakking waarvoor we nu gekozen hebben. We zouden dat niet alleen kunnen. Je moet samenwerken, want pas dan krijg je resultaat”, aldus Van Geel. Alle andere afdelingen binnen Plus hanteren dezelfde werkwijze om samen met de leveranciers tot de gewenste duurzaamheidsdoelstellingen te komen.

Toen en nu

Volgens Van Dam ging de samenwerking niet meteen van een leien dakje. Toen Plus in 2018 begon met het nieuwe verpakkingsbeleid wilden leveranciers nog wel eens de hakken in het zand zetten. “Inmiddels merken we dat er steeds meer initiatieven vanuit onze toeleveranciers en hun verpakkingsleveranciers komen om te verduurzamen. Ook binnen onze eigen organisatie komen de category managers steeds vaker zelf met duurzaamheidsinitiatieven, het is een echte stroomversnelling.”

Die heeft ervoor gezorgd dat de gebaksverpakkingen flink op de schop zijn gegaan. Zo werd het luxere gebak in 2019 volledig in plastic blisterverpakkingen verpakt en de raster- en kruimelvlaaien in een niet-FSC-gecertificeerde kartonnen doos met een plastic venster van niet-recyclebaar plastic. Inmiddels zijn de verpakkingen allemaal van FSC-gecertificeerd karton en zijn de plastic vensters voor 80 procent van rpet-plastic gemaakt.

“Dat de vensters niet volledig van rpet gemaakt zijn, heeft te maken met zichtbaarheid. Zouden we de vensters volledig van gerecycled plastic maken, dan kan de consument het gebak niet goed zien. Hier komt de eerdergenoemde commerciële aantrekkelijkheid in het geding, want bij gebak is het belangrijk dat het er aantrekkelijk en smakelijk uitziet.

Gescheiden

“Op de verpakking leggen we ook uit hoe het karton en plastic van elkaar gescheiden kan worden en in welke afvalbakken dit weggegooid kan worden. Met deze verpakkingsaanpassingen besparen we op jaarbasis een ruime 168.000 kilo plastic”, aldus Van Geel. De keuzes die Plus gemaakt heeft in de gebaksverpakkingen hebben de nodige investeringen gekost en zullen daarom de komende jaren gebruikt worden.

Van Geel: “Met de huidige technologische omstandigheden geeft dit het beste resultaat op duurzaamheid, zonder daarbij de commerciële kracht van de verpakking te verliezen en de aantrekkelijkheid en hanteerbaarheid voor de consument. Als de mogelijkheid zich voordoet om het venster van volledig rpet-plastic te maken, zonder dat de zichtbaarheid daarbij achteruitgaat, dan zullen we dit uiteraard niet nalaten.”

Van Dam voegt daaraan toe dat Plus altijd blijft kijken naar de ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied. Zo is de keuze om de verpakkingen van FSC-gecertificeerd karton te maken, gestoeld op de pijler hernieuwbaar materiaal. De bron van karton is volgens haar hernieuwbaar, omdat er steeds nieuwe bomen geplant kunnen worden om karton van te maken.

Bij plastic, dat uit olie wordt gemaakt, is dat niet het geval. Om die reden heeft Plus ervoor gekozen om de vensters van gerecycled plastic te maken. Van Geel: “Het is nog te vroeg om te peilen hoe onze klanten over de nieuwe verpakkingen denken, maar van onze Plus-ondernemers horen we enthousiaste geluiden.”

Verpakkingsvrij

In het retaillandschap duiken steeds meer verpakkingsvrije winkels op; een ontwikkeling waar Plus volgens Van Dam zeer geïnteresseerd naar kijkt. “Het is voor ons een bron van inspiratie. Ik denk ook dat verpakkingsvrije winkels nodig zijn om uiteindelijk de doorbraak te realiseren die het mogelijk maakt om de doelstellingen te halen.

“Waar mogelijk leren we van de verpakkingsvrije winkels en nemen we dingen over. Die winkels zijn hele mooie initiatieven, maar voor Plus is volledig verpakkingsvrij op dit moment nog een brug te ver. Los van de voedselveiligheid is het voor onze klanten nog niet gebruikelijk om een eigen bakje mee te nemen en daar producten in te leggen, ze zelf af te wegen en mee naar huis te nemen. Wat we onze klanten wel aanbieden zijn herbruikbare zakjes die zij kunnen gebruiken op de agf-afdeling.”

Bron: Levensmiddelenkrant