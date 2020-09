Plus introduceert huismerk vleesvervangers

UTRECHT - Plus introduceert een nieuw huismerk assortiment plantaardige vleesvervangers. Het nieuwe assortiment bestaat bijvoorbeeld uit vers gehakt, verse hamburgers, en kipstukjes.

De keuze op het gebied van vleesvervangers wordt steeds ruimer. De vleesvervangers markt groeit volgens onderzoeksbureau Nielsen dit jaar gemiddeld met 34.1 procent. Bij Plus groeit het assortiment dit jaar met 41.7 procent. De vleesvervangers van Plus zijn 100 procent plantaardig en bevatten vitamine B12 en ijzer.

Volgens Karin Thijssen, Category manager vleesvervangers bij Plus, eten consumenten steeds vaker een dag of meer per week, geen vlees. “Met onze nieuwe Plus plantaardige vleesvervangers spelen we hierop in. De toevoeging van het assortiment vleesvervangers onder Plus huismerk zal de groei die we dit jaar zichtbaar doormaken, alleen maar verder stimuleren.”

