Plus komt met nieuwe premiumlijn voor groente en fruit

UTRECHT – Plus introduceert Smaakselectie, een nieuwe premiumlijn van seizoensgroente en -fruit. De producten worden zorgvuldig geselecteerd omdat ze van een bijzonder ras zijn en komen van boeren en telers waar Plus al jaren mee samenwerkt.

Marijn Hilbrink, category buyer bij Plus: “Door de introductie van Smaakselectie van Plus weten onze klanten zeker dat zij elke dag voor het allerlekkerste groente en fruit bij Plus moeten zijn. Alle producten uit de Smaakselectie kennen een zorgvuldige selectie. Elk seizoen selecteren we de beste producten met de lekkerste smaak en alleen die komen in aanmerking om opgenomen te worden in deze premiumlijn.” Het hele jaar door zijn er Smaakselectie producten te vinden op de AGF afdeling.

Bron: Levensmiddelenkrant