Plus steekt huismerken in een nieuw jasje

UTRECHT – Alle 4.500 Plus huismerkproducten krijgen in de komende jaren een nieuwe verpakking. Het product moet zo meer centraal komen te staan volgens Plus, om duidelijk te maken dat de supermarkt staat voor Goed Eten. “Dit onderstreept onze Goed Eten belofte”, aldus category manager Arnold Kreukniet.

Nadat de huismerk koffie eerder al gerestyled is, is het nu eerst de beurt aan Panklare groente- en maaltijdoplossingen. De nieuwe verpakkingen moeten het voor de klant overzichtelijker maken om te kiezen, omdat er per productgroep een andere kleur wordt gebruikt. De verpakkingen worden eveneens minder bedrukt, zodat verse producten meer zichtbaar zijn. Ten slotte is een aantal producten voorzien van een recept om de klant extra te inspireren.

Voor de maaltijdsalades geldt dat er ook een verduurzaming plaatsvindt. Zo wordt het folie bedrukt, zodat er geen apart kartonnen omhulsel meer nodig is. Dit bespaart zo’n 20.000 kilo karton per jaar. Ook naar de ingrediënten is gekeken. Zo wordt er nu bijvoorbeeld in de maaltijdsalades gebruikgemaakt van Beter Leven kip. Kreukniet: ”Bij de ontwikkeling van de nieuwe verpakking is gekeken naar duurzaamheid, aantrekkelijkheid en herkenbaarheid voor de klant. Uiteindelijk zorgt de verpakking ervoor dat de superverse panklaar producten goed zichtbaar zijn en er nóg aantrekkelijker uitzien.’’

Bron: Levensmiddelenkrant