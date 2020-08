PwC brengt veranderend consumptiegedrag in kaart

LONDEN – Adviesbedrijf PwC heeft een omvangrijk, globaal onderzoek gedaan naar veranderend consumentgedrag als gevolg van de coronapandemie. In de Global Consumer Insights Survey 2020 staan de belangrijkste trends en adviezen. De Levensmiddelenkrant zet deze op een rij.

Consumenten werken vanuit thuis en brengen meer vrije tijd thuis door, waardoor hun bestedingspatronen, verwachtingen en de aanschafwijze veranderen. Het PwC-rapport bespreekt de vier meest fundamentele inzichten van het onderzoek aan de hand van de belangrijkste vragen en adviezen over het veranderende consumptiegedrag door de coronapandemie. Hiervoor zijn consumenten over de hele wereld bevraagd – zowel voor als na de uitbraak van het coronavirus – en zijn enkele reacties van producenten opgenomen.

1. Hoe robuust is de product- en dienstenmarkt?

Sinds de uitbraak van het coronavirus ervaart 41 procent van de globale consumenten een toename van huishoudelijke kosten en 40 procent ervaart een inkomensvermindering door een afname of een verdwijning van werkuren. De coronacrisis kost banen en dit tast het consumentenvertrouwen aan. Als gevolg hiervan is het percentage consumenten dat zegt minder te gaan spenderen in de nabije toekomst verdubbeld. Deze ontwikkeling heeft de meeste invloed op het consumptiegedrag in de non-food categorieën.

Implicaties:

Consumptiegedrag wordt volatieler;

Prijs-kwaliteitsverhouding wordt de belangrijkste consumptiepijler.

Actiepunten:

Zoek uit wat de consument nu als belangrijkste producten ziet, zorg dat dit ten alle tijden beschikbaar is en pas het assortiment, de promotie en bevoorradingsketen erop aan;

Leg meer nadruk op prijs-kwaliteitsverhouding;

Zet loyaliteitsprogramma’s op om klanten blijvend te binden.

2. Welke ervaringen moet mijn bedrijf aanbieden om klanten aan te trekken?

In een fysiek pand winkelen staat al acht jaar met stip op één als de meest populaire manier om aankopen te doen in de consumentenonderzoeken van PwC. Tijdens de corona-uitbraak is dit logischerwijs drastisch veranderd. Zelfs wanneer lockdownrestricties verminderen keren consumenten niet meer zo massaal terug naar hun favoriete winkels. Pas als consumenten ervan overtuigd zijn dat de winkel een concreet plan heeft om hun winkelervaring zo veilig mogelijk te maken, keren ze terug. Losse maatregelen zijn vaak onvoldoende. Bedrijven die consumenten al vanuit huis aan zich kunnen binden door middel van een digitale ervaring met hun producten zijn hier sterk in het voordeel, ongeacht de wijze waarop.

Implicaties:

Veiligheid en bereikbaarheid zijn doorslaggevend;

Consumenten willen on- en offline positieve ervaringen met een bedrijf.

Actiepunten:

Rust personeel uit met beschermende kleding;

Communiceer het veiligheidsbeleid regelmatig met de consumenten, inclusief een betrouwbare bron waarop het beleid is geschreven;

Verbeter de digitale vaardigheden van het personeel.

3. Hoe kan mijn bedrijf zich het beste verbinden met de klanten?

De coronacrisis heeft de trend richting meer online boodschappen doen niet alleen versterkt, het heeft consumenten ook aangemoedigd om meer te experimenteren met bedrijven die digitale services bieden. De meeste consumenten geven ook aan tenminste een deel van hun boodschappen online te blijven doen. Een belangrijke stuwende factor daarvoor is de terughoudendheid die veel consumenten voelen om restaurants te bezoeken.

PwC noemt dit het ‘nieuwe normaal’, ook wanneer het gaat om versproducten zullen consumenten ten minste een deel online aanschaffen. De verwachting is daarom dat het online boodschappen doen tot en met 2027 jaarlijks met 22,7 procent zal blijven groeien. Smartphone, computer of tablet zijn hiervoor de meest gebruikte apparaten en met name bestellen op de smartphone wint aan populariteit. Toch blijven er ook veel consumenten die het liefst hun boodschappen in de winkel doen, een combinatie van beide blijft daarom wenselijk.

Implicaties:

De balans tussen online en fysiek boodschappen doen is essentieel;

Consumenten experimenteren met online bestelmethodes.

Actiepunten:

Bied een unieke, onderscheidende ervaring aan de consumenten die minder digitale vaardigheden bezitten;

Investeer in data- en klantmanagement technologie;

Investeer in een goed, stabiel netwerk;

Zorg dat het personeel de digitale vaardigheden bezit om de producten online naar de consument te brengen.

4. Welke producten en ervaring moet mijn bedrijf bieden om consumenten te behouden?

In vergelijking met het onderzoek voor de pandemie is er een toegenomen focus op een gezondere levensstijl. Het sterkst in landen die het hardst getroffen zijn. Consumenten kijken meer naar producten die goed voor zichzelf én de planeet zijn. Zij kijken bijvoorbeeld niet alleen hoe een product het milieu belast, maar ook hoe de productieketen het milieu belast. Het positioneren als een bedrijf met een gezonde, innovatieve productieketen wordt gewaardeerd door steeds meer consumenten en bedrijven kunnen klanten zo voor de lange termijn aan zich binden.

Implicaties:

Het belang van aandacht besteden aan het welzijn van klant en milieu neemt toe;

Consumenten verwachten duurzame, ethische keuzes die rekening houden met aandeelhouders én belanghebbenden.

Actiepunten:

Werk samen met belanghebbende partijen als de media, Ngo’s en academici;

Investeer in talent en digitale middelen om pijnpunten in de traditionele productieketen op te lossen en wees hier transparant over;

Investeer in innovatieve oplossingen in de productieketen en maak de consument hier een onderdeel van.

Bron: Levensmiddelenkrant / PwC