Spar gaat verkooppunten verdubbelen in drie jaar

WAALWIJK – Spar is voornemens binnen drie jaar het aantal verkooppunten in Nederland van 455 naar 1000 te brengen. Dat is meer dan een verdubbeling van het aantal verkooppunten dat de retailer nu heeft in Nederland en past binnen de ambitie om ‘king of convenience’ te worden.

Eerder al sprak ceo bij Spar Nederland en member of board bij Spar International John van der Ent het streven uit om op ieder moment voor iedere Nederlander relevant te zijn.

Vendingmachines

De grote vraag is natuurlijk: hoe gaat de formule dit voor elkaar krijgen? “Wij gaan van klein naar kleiner tot kleinst”, aldus Van der Ent. Vendingmachines zullen dus een deel van de nieuwe verkooppunten gaan uitmaken. Daarnaast zal Spar middels enkele pilots op drukke locaties gaan onderzoeken hoe ze het contact met de consument ‘verder kunnen verstevigen’. Ook worden in 12 hotels onbemande winkels geplaatst, met ‘handige basisaankopen’. Hetzelfde wil de formule gaan organiseren in enkele kantooromgevingen.

Pilot met Deliveroo

Tegelijkertijd heeft Spar aangegeven een pilotsamenwerking aan te gaan met maaltijdbezorger Deliveroo. Van der Ent: “Dit project past perfect in de ambitie van SPAR om zichzelf te positioneren tussen de horeca en de buurtsuper”. In de afgelopen maand heeft Spar ook al een samenwerking met Thuisbezorgd.nl getest. Deze is succesvol verlopen en dus zal de pilot in de komende maanden landelijk worden uitgerold.



Multi-formatstrategie

Niets dan lof van managing director van Spar International Tobias Wasmuht over de verdubbelingsstrategie: “Spar Nederland is een belangrijke groeier van ons internationaal opererende organisatie. Deze groei is grotendeels te danken aan de grote diversiteit aan Spar-winkels en de hoge kwaliteit van de producten. Spar zie je niet alleen in de grote en kleine Nederlandse steden, maar ook langs de snelweg, op de camping en op universiteiten. Die multi-formatstrategie heeft een belangrijk aandeel geleverd in de snelle opmars van SPAR in het Nederlandse Retail-landschap.”

