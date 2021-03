Start-up Gorillas haalt € 240 miljoen op

AMSTERDAM – Gorillas haalt in een financieringsronde 240 miljoen euro op. Daarmee is het naar eigen zeggen de snelstgroeiende Europese unicorn ooit.

De flitsbezorger zegt maar tien minuten nodig te hebben om een bestelling van bestelmoment tot aan de deur te krijgen. Ze haalden het geld op in de Serie B financieringsronde. De Berlijnse start-up meldt dat ze hierdoor de marktwaardering van één miljard dollar ruimschoots overschrijden, en daardoor in Europa het pioniersbedrijf zijn die het snelst de status van ‘unicorn’ heeft bereikt. Een unicorn is een beginnend bedrijf met een marktwaardering van meer dan één miljard dollar. Investeerder Coatue Management had de leiding over de financieringsronde. Andere investeerders zijn DST Global en Tencent, Greenoaks en Fifth Wall. De on-demand delivery onderneming biedt met een app voor retailprijzen meer dan 2.000 essentiële producten, aldus Gorillas. Het bezorgtarief is € 1,80.

Groei stimuleren

De nieuwe financiering wordt gebruikt om verdere groei te stimuleren, en vestigingen te openen in meer dan tien landen en meer dan vijftig steden. In zo’n tien maanden breidde Gorillas al uit naar meer dan twaalf plaatsen, waaronder Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Rotterdam, Londen en München. Verder opende de start-up al meer dan veertig micro-fulfilmentcenters.

Proces vereenvoudigen

Kağan Sümer, ceo en oprichter van Gorillas: "Wij vereenvoudigen het proces van boodschappen doen door consumenten tegen retailprijzen moeiteloos direct toegang te geven tot verse en gezonde producten. Wij richten ons volledig op onze klanten en hun behoeften. Met ons digitale platform en ons team van meer dan 2.000 mensen, het kloppend hart van ons bedrijf, bouwen wij aan de infrastructuur van de snelste bezorgdienst voor de wekelijkse- en dagelijkse boodschappen, voor iedereen."

Bron: Levensmiddelenkrant