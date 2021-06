Statiegeld op kleine flesjes fris en water

LEIDSCHENDAM – Er komt €0,15 statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water. Statiegeld Nederland werkt samen met producenten en innamepunten om de invoering van het nieuwe systeem in goede banen te leiden.

Het nieuwe statiegeldsysteem gaat vanaf 1 juli in, door geleidelijke instroming zullen er tijdelijk flesjes met zowel met als zonder statiegeld zijn. De nieuwe flessen met statiegeld zijn te herkennen aan het nieuwe statiegeld logo.

Even wennen

Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland: “Deze verandering zal best even wennen zijn. Daarom starten wij een landelijke campagne zodat iedereen in Nederland weet dat vanaf 1 juli ook statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water zit. Het is belangrijk om op het statiegeldlogo te letten en ervoor te zorgen dat het etiket bij inleveren nog op de fles zit en goed te lezen is.”

Meer innamepunten

Om ervoor te zorgen dat het voor consumenten eenvoudig hun flesjes kunnen inleveren wordt het mogelijk om deze bij benzinestations langs de weg, (grote) supermarkten en later dit jaar bij grote NS-stations in te leveren. Op deze punten kunnen consumenten hun statiegeld terugkrijgen. Bij inname punten als sportverenigingen is dat niet mogelijk. Hier wordt het statiegeld aan een goed doel gedoneerd. Bij sommige automaten kan gekozen worden tussen de twee opties, dit staat duidelijk aangegeven.

Bron: Levensmiddelenkrant en Out.of.Home Shops