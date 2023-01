Vomar snelst groeiende supermarkt in 2022

ALKMAAR – Supermarktketen Vomar is voor het zesde achtereenvolgende jaar de snelst groeiende supermarkt van Nederland. De supermarkt scoorde vorig jaar een omzetstijging van 30 procent ten opzichte van 2021. De totale markt groeide vorig jaar met maar drie procent volgens onderzoeksbureau Nielsen.

Volgens algemeen directeur van Vomar, Aart van Haren, heeft dat alles te maken met de prijzen. “Wij zijn de uitdaging aangegaan om de doorberekening van deze prijsstijgingen aan onze klanten tot een minimum te beperken. Zo hebben we naast onze altijd geldende laagste prijs garantie onze klanten beloofd de prijzen van al het brood uit onze eigen warme bakkerij het hele jaar niet te verhogen. Dat we onze klanten daarmee geholpen hebben werd duidelijk zichtbaar in de fors toegenomen verkopen”, zegt de directeur.

Autonoom

Volgens het bedrijf kwam de groei gedeeltelijk uit de in 2021 overgenomen Deen-winkels, maar was ook de autonome omzetgroei ‘beduidend hoger dan de marktgroei’. “Onze omzetgroei is voor een aanzienlijk deel door afzettoename gerealiseerd, terwijl de totale marktgroei vooral uit prijsstijgingen bestaat. Een mooie prestatie, waar inmiddels meer dan 10 duizend collega’s keihard voor hebben gewerkt”, zegt Van Haren daarover.

In 2022 opende Vomar slechts een nieuwe winkel, in Heerhugowaard. Voor dit jaar staan er twee nieuwe winkels in Nieuwe Niedorp en in Bunschoten-Spakenburg op de planning.

Bron: Levensmiddelenkrant